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Самые популярные фильмы на стримингах 2023 года
"Лютер: Солнце в упадке"
Джона Лютера, признанного лондонского детектива, мучают мысли о нераскрытом преступлении. Испытывая на себе тень подозрений и преодолевая трудности, он решает скрыться из тюрьмы, чтобы самостоятельно выследить безжалостного серийного убийцу.
В ролях: Идрис Эльба, Синтия Эриво, Дермот Кроули, Энди Серкис.
"Лютер: Солнце на спаде": смотрите онлайн трейлер фильма
"Продавцы боли"
Мать-одиночка, ограниченная финансово, но мотивированная амбициями, находит выгодную работу в фармацевтической компании. Как далеко она собирается зайти, чтобы успешно реализовать новый препарат для обезболивания?
В ролях: Эмили Блант, Крис Эванс, Кэтрин О'Гара, Энди Гарсиа, Джей Дюпласс, Брайан д'Арси Джеймс и другие.
"Продавцы боли": смотрите онлайн трейлер фильма
"Иметь"
Когда-то она покинула свою дочь, убегая от опасных людей. Теперь смертоносная киллерша выходит из тени, чтобы защитить своего ребенка. Остается единственный вопрос: удастся ли вернуть и защитить дочь, от которой она отказалась?
В главных ролях: Дженнифер Лопес, Джозеф Файнз, Люси Паес, Омари Гардвик, Пол Рейси, Гаэль Гарсия Берналь и другие.
"Мать": смотрите онлайн трейлер фильма