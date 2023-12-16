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Найпопулярніші фільми на стримінгах 2023 року
"Лютер: Сонце на спаді"
Джона Лютера, визнаного лондонського детектива, мучать думки про нерозкритий злочин. Відчуваючи на собі тінь підозр і долаючи труднощі, він вирішує втекти з в'язниці, аби самостійно вистежити безжалісного серійного вбивцю.
У ролях: Ідріс Ельба, Синтія Еріво, Дермот Кроулі, Енді Серкіс.
"Лютер: Сонце на спаді": дивіться онлайн трейлер фільму
"Продавці болю"
Мати-одиначка, обмежена фінансово, але вмотивована амбіціями, знаходить вигідну роботу у фармацевтичній компанії. Як далеко вона збирається зайти, щоб успішно реалізувати новий препарат для знеболення?
У ролях: Емілі Блант, Кріс Еванс, Кетрін О'Гара, Енді Ґарсіа, Джей Дюпласс, Браян д'Арсі Джеймс та інші.
"Продавці болю": дивіться онлайн трейлер фільму
"Мати"
Колись вона залишила свою доньку, утікаючи від небезпечних людей. Тепер смертоносна кілерка виходить з тіні, щоб захистити своє дитя. Залишається єдине питання: чи вдасться повернути та захистити доньку, від якої вона відмовилась?
У головних ролях: Дженніфер Лопес, Джозеф Файнз, Люсі Паєс, Омарі Гардвік, Пол Рейсі, Гаель Гарсія Берналь та інші.
"Мати": дивіться онлайн трейлер фільму