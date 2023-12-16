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Найпопулярніші фільми на стримінгах 2023 року

"Лютер: Сонце на спаді"

Жанр: кримінал, драма, детектив

Де дивитись: Netflix

Джона Лютера, визнаного лондонського детектива, мучать думки про нерозкритий злочин. Відчуваючи на собі тінь підозр і долаючи труднощі, він вирішує втекти з в'язниці, аби самостійно вистежити безжалісного серійного вбивцю.

У ролях: Ідріс Ельба, Синтія Еріво, Дермот Кроулі, Енді Серкіс.

"Лютер: Сонце на спаді": дивіться онлайн трейлер фільму

"Продавці болю"

Жанр: кримінал, драма

Де дивитись: Netflix

Мати-одиначка, обмежена фінансово, але вмотивована амбіціями, знаходить вигідну роботу у фармацевтичній компанії. Як далеко вона збирається зайти, щоб успішно реалізувати новий препарат для знеболення?

У ролях: Емілі Блант, Кріс Еванс, Кетрін О'Гара, Енді Ґарсіа, Джей Дюпласс, Браян д'Арсі Джеймс та інші.

"Продавці болю": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Мати"

Жанр: бойовик, трилер

Де дивитись: Netflix

Колись вона залишила свою доньку, утікаючи від небезпечних людей. Тепер смертоносна кілерка виходить з тіні, щоб захистити своє дитя. Залишається єдине питання: чи вдасться повернути та захистити доньку, від якої вона відмовилась?

У головних ролях: Дженніфер Лопес, Джозеф Файнз, Люсі Паєс, Омарі Гардвік, Пол Рейсі, Гаель Гарсія Берналь та інші.

"Мати": дивіться онлайн трейлер фільму