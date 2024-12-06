"Дэдпул и Росомаха" и другие: IMDb назвал 10 самых популярных фильмов 2024 года

Сервис IMDb назвал самые популярные фильмы за 2024 год. В рейтинг вошли 10 лучших лент.

В ТОП-3 попали такие фильмы: "Дэдпул и Росомаха", "Дюна: Часть вторая", "Фуриоза: Безумный Макс. Сага". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на IMDb.

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"Дэдпул и Росомаха"

Это продолжение фильмов "Дэдпул" и "Дэдпул 2". Канадский актер Райан Рейнольдс, который сыграл Дэдпула, присоединился к написанию сценария. Кроме того, он – один из сопродюсеров ленты.

"Дэдпул и Росомаха": смотрите трейлер онлайн

"Дюна: Часть вторая"

События фильма происходят на пустынной планете Арракис. Именно там добывается вещество "пряности", которое считается самым ценным в мире. Потомок Дома Атридов Пол и его мать присоединяются к фременов, которых возглавляет Стилгар. Они идут навстречу войне, которая будет происходить в империи.

"Дюна: Часть вторая": смотрите трейлер онлайн

"Фуриоза: Безумный Макс. Сага"

Мир начал разрушаться, когда Фуриоза была юной. Главную героиню похитили из собственного дома, а теперь орда Байкеров, которыми руководит Дементусом, считает девушку своей собственностью. Фуриоза пытается выжить и вернуться домой, пока продолжаются войны между Несмертным Джо и Дементусом.

"Фуриоза: Безумный Макс. Сага": смотрите трейлер онлайн

"Джокер: Безумие на двоих"

Артур Флек проводит свои дни в психбольнице, все довольно однообразно. Однако ситуация меняется, когда он увидел Харлин Квинзель. У обоих появилась надежда, а мир наполняется музыкой, которая исцеляет.

"Джокер: Безумие на двоих": смотрите трейлер онлайн

"Чужой: Ромул"

Когда продолжается колонизация космоса, действуют определенные ограничения. Рейн вместе с коллегами прибывает на заброшенную космическую станцию. Они должны осмотреть помещения старого корабля. Их находка может изменить дальнейшую историю.

"Чужой: Ромул": смотрите трейлер онлайн

Список других самых популярных фильмов 2024 года по версии IMDb

"Субстанция": смотрите трейлер онлайн

"Восстание Штатов": смотрите трейлер онлайн

"Битлджюс Битлджюс": смотрите трейлер онлайн

"Планета обезьян: Новое царство": смотрите трейлер онлайн

"Собиратель душ": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы действительно смогли завоевать внимание и любовь многих зрителей. Если вы не видели чего-то из списка, то искренне рекомендуем это сделать. В рейтинге IMDb ленты, которые точно стоят внимания!