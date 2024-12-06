У ТОП-3 потрапили такі фільми: "Дедпул і Росомаха", "Дюна: Частина друга", "Фуріоза: Шалений Макс. Сага". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на IMDb.

Не пропустіть 5 топових серіалів, які треба подивитися до кінця 2024 року

"Дедпул і Росомаха"

Це продовження фільмів "Дедпул" і "Дедпул 2". Канадський актор Раян Рейнольдс, який зіграв Дедпула, долучився до написання сценарію. Крім того, він – один зі співпродюсерів стрічки.

"Дедпул і Росомаха": дивіться трейлер онлайн

"Дюна: Частина друга"

Події фільму відбуваються на пустельній планеті Арракіс. Саме там добувається речовина "прянощі", яка вважається найціннішою у світі. Нащадок Дому Атрідів Пол та його матір приєднуються до фременів, яких очолює Стілгар. Вони йдуть назустріч війні, яка відбуватиметься в імперії.

"Дюна: Частина друга": дивіться трейлер онлайн

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага"

Світ почав руйнуватися, коли Фуріоза була юною. Головну героїню викрали з власного дому, а тепер орда Байкерів, якими керує Дементусом, вважає дівчину своєю власністю. Фуріоза намагається вижити та повернутися додому, поки тривають війни між Несмертним Джо та Дементусом.

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага": дивіться трейлер онлайн

"Джокер: Божевілля на двох"

Артур Флек проводить свої дні у психлікарні, все доволі одноманітно. Однак ситуація змінюється, коли він побачив Харлін Квінзель. У обох з'явилася надія, а світ наповнюється музикою, яка зцілює.

"Джокер: Божевілля на двох": дивіться трейлер онлайн

"Чужий: Ромул"

Коли триває колонізація космосу, діють певні обмеження. Рейн разом з колегами прибуває на закинуту космічну станцію. Вони повинні оглянути приміщення старого корабля. Їхня знахідка може змінити подальшу історію.

"Чужий: Ромул": дивіться трейлер онлайн

Список інших найпопулярніших фільмів 2024 за версією IMDb

"Субстанція": дивіться трейлер онлайн

"Повстання Штатів": дивіться трейлер онлайн

"Бітлджюс Бітлджюс": дивіться трейлер онлайн

"Королівство планети мавп": дивіться трейлер онлайн

"Довгоніг": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми дійсно змогли завоювати увагу та любов багатьох глядачів. Якщо ви не бачили чогось зі списку, то щиро рекомендуємо це зробити. У рейтингу IMDb стрічки, які точно вартують уваги!