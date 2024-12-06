24 Канал розповість про серіали, які були у топах у 2024 році. Якщо ви у пошуках чогось захопливого до кінця року – це ідеальні варіанти.
Дивіться також Для відпочинку й релаксу: 10 ідеальних серіалів для вечірнього перегляду на Netflix
"Сьогун"
Жанр: історична драма
Рейтинг IMDb: 8.6
Серіал розповідає про двох амбітних чоловіків з різних світів - англійського моряка Джона Блейкторна та лорда Торанага, який ворогує зі своїми суперниками в Японії. До їхньої компанії приєднується леді Маріко – жінка з неймовірними навичками.
"Сьогун": дивіться трейлер онлайн
"Оленя"
Жанр: драма, чорна комедія, трилер
Рейтинг IMDb: 7.7
Шоу базується на реальному досвіді його творця – Річарда Гадда. У центрі сюжету – бармен, який працює в пабі та зазнає переслідувань від клієнтки. На цьому тлі головний герой переживає болісні спогади про сексуальне насильство та проблеми в особистому житті.
"Оленя": дивіться трейлер онлайн
"Фолаут"
Жанр: постапокаліптична драма
Рейтинг IMDb: 8.4
Серіал показує наслідки ядерної війни в альтернативній історії, де розвиток ядерної зброї після Другої світової призвела до появи нового суспільства. Люди борються за ресурси, живуть у сховищах через радіацію й намагаються захиститися не лише від злодіїв, але й від мутантів.
"Фолаут": дивіться трейлер онлайн
"Пінгвін"
Жанр: кримінал, драма, нуар
Рейтинг IMDb: 8.7
Події серіалу розгортаються через тиждень після подій у "Бетмені" й розповідають, що відбувається з Ґотемом після того, як до влади приходить Пінгвін. Його конкуренткою стає безжальна серійна вбивця – Софія.
"Пінгвін": дивіться трейлер онлайн
"Ріплі"
Жанр: психологічний трилер
Рейтинг IMDb: 8.1
Після кількох екранізацій оповідань про ексцентричного Тома Ріплі, його на екрані втілив Ендрю Скотт. Події відбуваються у Нью-Йорку 60-х років, коли багатий чоловік наймає Ріплі, щоб той полетів до Італії та змусив його сина повернутися. Але справи йдуть не за планом.
"Ріплі": дивіться трейлер онлайн
2024 рік був багатим на захопливі серіали. Незалежно від того, що вам до вподоби — фентезі, кримінал чи драма — ви точно знайдете щось для себе.