10 самых популярных фильмов и сериалов на Netflix, ставших фаворитами украинских зрителей

Платформа Netflix обновила рейтинг фильмов и сериалов, которые чаще всего выбирают киноманы. Это ленты разных жанров, которые стали любимыми у украинских зрителей за последнее время.

Если вы в поисках новых картин, в последнем рейтинговом списке от Netflix точно найдется что-то на любой вкус. Это самые популярные фильмы и сериалы, которые украинцы смотрели чаще всего в первую неделю июля, пишет Кино 24.

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Самые популярные фильмы Netflix

"Старая гвардия 2"

На первом месте среди популярных лент – новый американский супергеройский фильм, что является продолжением "Старой гвардии" 2020 года. К главной роли снова вернулась легендарная Шарлиз Терон.

Лента рассказывает об Энди, которая после потери бессмертия хочет вести обычную жизнь. Но когда человечеству снова начинает угрожать неминуемая гибель, она снова собирает команду бессмертных воинов, чтобы продолжить борьбу. Теперь им предстоит столкнуться с мощным и безжалостным противником.

"Старая гвардия 2": смотрите трейлер онлайн

Также среди популярных фильмов в Украине за последнюю неделю такие ленты:

"Кейпоп-охотники на демонов"

"Старая гвардия"

"Бесконечность"

"Отпуск вслепую"

"Собачки"

"Фиаско. Фекальный круиз"

"Заклинательница акул"

"Фиаско. Американский наряд"

"Мыс страха"

Самые популярные сериалы Netflix

"Игра в кальмара" 3 сезон

Среди сериалов в Украине продолжает лидировать последний сезон "Игры в кальмара". Южнокорейский триллер о выживании, ставший мировым феноменом, официально завершился на третьем сезоне.

В центре третьего сезона снова оказывается Сон Ги Хун, который в конце второго сезона потерял друга. Теперь он или потеряет мотивацию, или будет стремиться отомстить. Ему предстоит наконец встретить Фронтмена и в лицо узнать своего врага.

"Игра в кальмара" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн

В рейтинг 10 самых популярных сериалов попали и другие разнообразные шоу: