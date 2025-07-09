Якщо ви у пошуках нових картин, в останньому рейтинговому списку від Netflix точно знайдеться щось на будь-який смак. Це найпопулярніші фільми та серіали, які українці дивилися найчастіше у перший тиждень липня, пише Кіно 24.

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Найпопулярніші фільми Netflix

"Стара гвардія 2"

На першому місці серед популярних стрічок – новий американський супергеройський фільм, що є продовженням "Старої гвардії" 2020 року. До головної ролі знову повернулась легендарна Шарліз Терон.

Стрічка розповідає про Енді, яка після втрати безсмертя хоче вести звичайне життя. Але коли людству знову починає загрожувати неминуча загибель, вона знову збирає команду безсмертних воїнів, щоб продовжити боротьбу. Тепер їм треба стикнутися з потужним і безжальним супротивником.

"Стара гвардія 2": дивіться трейлер онлайн

Також серед популярних фільмів в Україні за останній тиждень такі стрічки:

"Кейпоп-мисливці на демонів"

"Стара гвардія"

"Нескінченність"

"Відпустка наосліп"

"Песики"

"Фіаско. Фекальний круїз"

"Заклиначка акул"

"Фіаско. Американське вбрання"

"Мис страху"

Найпопулярніші серіали Netflix

"Гра в кальмара" 3 сезон

Серед серіалів в Україні продовжує лідирувати останній сезон "Гри в кальмара". Південнокорейський трилер про виживання, що став світовим феноменом, офіційно завершився на третьому сезоні.

У центрі третього сезону знову опиняється Сон Гі Хун, який наприкінці другого сезону втратив друга. Тепер він або втратить мотивацію, або буде прагнути помститися. Йому належить нарешті зустріти Фронтмена та в обличчя пізнати свого ворога.

"Гра в кальмара" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн

До рейтингу 10 найпопулярніших серіалів потрапили й інші різноманітні шоу: