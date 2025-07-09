Як Мишко будував "торгівельні" стосунки з усіма членами родини? І як ми сміялися й ковтали сльози в залі, бо впізнавали себе в цих діалогах, вчинках, сварках, обіймах? А що з ними тепер? Відповідь – у "Крашанці 2.0". У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про продовження стрічки.

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Стартували зйомки фільму "Крашанка 2.0": подробиці

У липні 2025 р. під Києвом стартували зйомки продовження улюбленої комедії про родину Забіяк. Символічно вони розпочалися з підняття прапора на подвір'ї діда Івана. Цим епізодом завершилася перша "Крашанка" і саме так команда фільму утверджує: завдяки Силам оборони Україна тримається, а життя – продовжується.

За справу знову взялася команда Mamas Film Production. Дистриб'ютором фільму є незалежна українська компанія Green Light Films, котра багато співпрацює з українськими талантами.

Думаю, глядачам буде цікаво подивитися продовження історії про сім'ю Забіяк: що ж станеться далі з цими героями, які усім полюбилися,

– інтригує актор Стас Боклан.

"Крашанка": дивіться онлайн трейлер фільму

Перша частина фільму отримала хороші відгуки після виходу в кінотеатрах, а також на платформах Netflix, Київстар ТБ та телеканалі ICTV. Тож команда сподівається, що й "Крашанка 2.0" сподобається глядачам.

Ми навіть знайшли піратський ресурс, де перша "Крашанка" дубльована російською мовою. Це дуже смішно, але я сказала, що, якщо вони хочуть подивитися наше кіно в Росії, нехай. Це абсолютно проукраїнське, класне кіно,

– розповіла Алла Липовецька, генеральна продюсерка фільму та співзасновниця Mamas Production.

"Крашанка 2.0. Квантовий парадокс" – це road movie з домішками гумору та квантової фізики: творці фільму задумали показати подальше життя винахідника Івана Андрійовича. Він сконструює Машину Квантових Парадоксів, замасковану під старий бусик. І разом з онуком Мишком вирушить – куди б ви думали? – змінювати хід історії!

Звісно, як це часто буває, все піде не зовсім так, як задумано: герої їхатимуть не лише по дорозі, а й між часами, сумнівами та спогадами.

Порівняно з першою частиною, де глядачі 50% часу сміялися, а 50% – плакали, цього разу ми зробили акцент на сміх. Хоча поплакати та подумати все одно буде над чим,

– каже режисер Тарас Дудар.



Зйомки фільму "Крашанка 2.0" / Фото Пресслужба

Над фільмом працює потужна команда: режисер Тарас Дудар, сценаристи Юрій Микуленко, Богдан Циганок і Дмитро Григоренко, оператор-постановник Костянтин Пономарьов. У головних ролях – Стас Боклан, Олеся Жураківська, Дар'я Легейда, Артур Логай, Володимир Гладкий та інші актори, відомі глядачам з першої частини. Та будуть і нові герої. Наприклад, нове кохання діда Івана.

"Це історія, яка буде цікава всім поколінням. Вона може об'єднати кожну сім'ю. Адже те, що переживають герої фільму, близьке кожному з нас", – говорить виконавча продюсерка Алла Філіппова.

Зіркові камео у "Крашанці 2.0"

Цього разу в фільмі з'являться зіркові камео. Відома українська співачка не тільки зіграє саму себе, а ще й подарує фільму одразу п’ять треків, які стануть музичним тлом історії. В кадрі з'являться й інші зіркові "гості".

Глядачі побачать стрічку у кінотеатрах вже у 2026 році.