Фавориты украинцев: 10 самых популярных фильмов, которые стоит посмотреть на Netflix

Платформа Netflix традиционно обновила рейтинг фильмов, которые для просмотра чаще всего выбирали украинцы. Это разнообразные ленты, которые захватывают внимание с первой минуты и держат в напряжении до самого завершения.

На Netflix представили рейтинг фильмов, которые стали фаворитами в Украине с 4 по 10 ноября, пишет 24 Канал. Эти ленты, которые успели стать хитами, стоит посмотреть вечером.

Обратите внимание 10 лучших сериалов на Netflix, которые чаще всего выбирают для просмотра украинцы

"Конотопская ведьма"

Этот украинский фильм возглавил рейтинг самых популярных лент на Netflix. В центре сюжета – древняя ведьма из Конотопа, которая отказалась от своих сверхъестественных сил. Она влюбилась в обычного парня, поэтому решила жить обычную жизнь, чтобы почувствовать настоящее человеческое счастье.

Жизнь ведьмы меняет большая война. Российские захватчики захватывают город и убивают ее любимого. Охваченная отчаянием, болью и бешеным гневом, она решает вернуть свои магические силы, чтобы отомстить оккупантам.

"Конотопская ведьма": смотрите трейлер онлайн

"Встретимся в следующее Рождество"

Фильм с праздничным настроением попал в список 10 самых популярных в 78 странах. Это новая американская романтическая комедия, которая рассказывает о Лейле.

Главная героиня живет в Нью-Йорке и больше всего мечтает попасть на рождественский концерт группы Pentatonix. Девушка стремится встретить там идеального мужчину и свою вторую половинку. Но все не так просто, ведь билеты на выступление музыкантов уже распроданы.

"Встретимся на следующее Рождество": смотрите трейлер онлайн

"Временной срез"

Научно-фантастический слэшер попал в тройку самых популярных фильмов. Он рассказывает о старшекласснице Люси, которая имеет выдающиеся способности в изобретениях. Однажды девушка изобретает машину времени и перемещается в 2003 год. Это тот период, когда в ее жизни и жизни целого города произошла трагедия – убили ее старшую сестру.

Однако отомстить за потерю не так легко: Люси должна продумать каждый свой шаг и вычислить убийцу так, чтобы она не исчезла из реальности. Буквально любое изменение прошлого может обернуться непредсказуемыми последствиями не только для нее, но и для ее близких.

"Временной срез": смотрите трейлер онлайн

В список самых популярных фильмов, которые выбирали украинцы на прошлой неделе, попали и другие ленты – среди них как комедии, так и научная фантастика и мультфильмы: