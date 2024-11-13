На Netflix представили рейтинг фільмів, які стали фаворитами в Україні з 4 до 10 листопада, пише 24 Канал. Ці стрічки, які встигли стати хітами, варто подивитися ввечері.

Зверніть увагу 10 найкращих серіалів на Netflix, які найчастіше обирають для перегляду українці

"Конотопська відьма"

Цей український фільм очолив рейтинг найпопулярніших стрічок на Netflix. У центрі сюжету – прадавня відьма з Конотопу, яка відмовилась від своїх надприродних сил. Вона закохалась у звичайного хлопця, тож вирішила жити звичайне життя, щоб відчути справжнє людське щастя.

Життя відьми змінює велика війна. Російські загарбники захоплюють місто та вбивають її коханого. Охоплена відчаєм, болем та шаленим гнівом, вона вирішує повернути свої магічні сили, щоб помститися окупантам.

"Конотопська відьма": дивіться трейлер онлайн

"Зустріньмося наступного Різдва"

Фільм зі святковим настроєм потрапив у список 10 найпопулярніших у 78 країнах. Це нова американська романтична комедія, яка розповідає про Лейлу.

Головна героїня живе в Нью-Йорку та понад усе мріє потрапити на різдвяний концерт гурту Pentatonix. Дівчина прагне зустріти там ідеального чоловіка та свою другу половинку. Та все не так просто, адже квитки на виступ музикантів вже розпродано.

"Зустріньмося наступного Різдва": дивіться трейлер онлайн

"Часовий зріз"

Науково-фантастичний слешер потрапив у трійку найпопулярніших фільмів. Він розповідає про старшокласницю Люсі, яка має видатні здібності у винаходах. Якось дівчина винаходить машину часу й переміщається у 2003 рік. Це той період, коли в її житті та житті цілого міста сталася трагедія – вбили її старшу сестру.

Однак помститися за втрату не так легко: Люсі має продумати кожен свій крок і вирахувати вбивцю так, щоб вона не зникла з реальності. Буквально будь-яка зміна минулого може обернутися непередбачуваними наслідками не лише для неї, але й для її близьких.

"Часовий зріз": дивіться трейлер онлайн

До списку найпопулярніших фільмів, які обирали українці минулого тижня, потрапили й інші стрічки – серед них як комедії, так і наукова фантастика та мультфільми: