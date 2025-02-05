Независимо от того, хотите ли вы отдохнуть в компании друзей, или провести вечер в спокойной атмосфере, эти фильмы станут отличным выбором для вашего досуга. Поэтому выбирайте фильм на свой вкус и наслаждайтесь просмотром!

Советуем Криминальный триллер на Netflix, от которого в восторге украинцы

"Снова в действии"

По сюжету, Эмили и Мэтт – бывшие агенты ЦРУ, которые решили оставить свою опасную жизнь ради семейного счастья. После того, как их прошлое оказывается раскрытым, они вынуждены вернуться в мир шпионажа. Вновь оказавшись в центре международных заговоров и угроз, паре приходится действовать быстро и осторожно, чтобы защитить своих близких и себя.

Под давлением постоянной опасности, Эмили и Мэтт должны совместить роль любящих родителей с их прежней жизнью в мире шпионажа, где каждый их шаг может быть смертельно опасным.

"Снова в действии": смотрите онлайн трейлер фильма

"Секреты домашних животных 2"

А вы когда-нибудь задумывались, что делают наши питомцы, когда мы уходим из дома – на работу, в школу или еще куда-то? Оказывается, их жизнь очень интересная и совсем не такая, как мы себе представляем! Пес Макс – яркий пример. Он многое пережил, хотя большую часть своей жизни провел в квартире, без особых приключений. Однако его последнее приключение, когда он пытался добраться обратно домой, стало для него настоящим испытанием. Этот опыт сильно изменил его, и теперь Макс больше не боится ничего – кроме, конечно, похода к врачу.

Когда ему приходится идти к ветеринару, это не вызывает у него ни радости, ни оптимизма. И когда он видит других животных на приеме, атмосфера становится еще менее приятной. Но этот опыт для него будет первый – и, вероятно, не последний.

"Секреты домашних животных 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Собрание ОСМД"

По сюжету, жители украинской многоэтажки собираются на общее собрание, чтобы обсудить покупку общего генератора на зиму. Идея казалась хорошей, ведь с приближением холодов, проблема бесперебойного электроснабжения становится все более актуальной. Однако, когда встает вопрос о мощности генератора, оказывается, что его возможностей недостаточно, чтобы обеспечить всех жителей дома.

Проблема выбирает новый аспект: кому будет предоставлено тепло, а кого оставят без него. Этот вопрос становится не только техническим, но и эмоциональным, ведь давно не решенные конфликты между соседями всплывают на поверхность. У каждого есть свои претензии, обиды и неразрешенные проблемы с другими жильцами. Сначала ссоры и споры касаются почти каждого аспекта: от того, кто имеет больше прав на помощь, до того, кто получит больше удобств.

Вместо того, чтобы совместно решить проблему, жильцы дома все больше обостряют споры, и появляется вопрос: смогут ли они, несмотря на все старые неприязненные, поступиться собственными интересами ради общего блага?

"Собрание ОСМД": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди фильмов, которые также стали фаворитами украинцев:

"Кракен-девушка по имени Руби"

"AD VITAM"

"Знакомьтесь – Джо Блэк"

"Ручная кладь"

"Секреты домашних животных"

"Медвежатник"

"Буча"

Знакомьтесь с полным списком и выбирайте себе ленту на вечер.