Украинский фильм среди лучших: 10 лент на Netflix, которые стоит посмотреть вечером

Стриминговая платформа Netflix обновила список самых популярных фильмов, которые выбирают для просмотра украинцы. Среди лент в топ-3 оказался украинский фильм "Мы были рекрутами".

В материале Кино 24 вы можете узнать, какие еще ленты стали самыми популярными на платформе. Выбирайте своего фаворита и устройте себе настоящий вечер релакса с интересным кино.

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Самые популярные фильмы на Netflix

"Семейное дело"

По сюжету, неожиданный роман приводит к комическим последствиям для молодой женщины, ее матери и ее босса. Каждый из них сталкивается с трудностями, связанные с любовью, сексуальностью и поиском своей идентичности.

Вместе они переживают ряд забавных и трогательных ситуаций, пытаясь найти баланс между личной жизнью и профессиональными обязанностями.

"Семейное дело": смотрите онлайн трейлер фильма

"Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф."

Детектив Аксель Фоли снова бросает вызов преступности в Беверли-Хиллз. Когда жизнь его дочери оказывается под угрозой, он вынужден объединить усилия с ней, новым партнером и своими давними товарищами Билли Роузвудом и Джоном Таггартом.

Вместе они начинают расследование, которое приводит их к раскрытию зловещего заговора. Команда сталкивается с опасными преступниками и решает сложные головоломки, чтобы защитить своих близких и навести порядок в городе.

"Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мы были рекрутами"

"Мы были рекрутами" – это мотивационный документальный фильм, изложенный в стиле художественного рассказа, посвященный бойцам Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.

Фильм имеет целью вдохновить и мотивировать украинцев присоединиться в ряды 3-й ОШБр или любого другого подразделения Вооруженных Сил Украины. Он направлен на поддержку боевого духа героев, которые уже сегодня, держа оружие в руках, защищают Украину.

Кроме того, фильм напоминает мировому сообществу о том, что украинская армия стоит на защите от реального агрессора, подчеркивая важность поддержки и солидарности с украинскими военными.

"Мы были рекрутами": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в обновленном списке самого популярного на Netflix оказались такие фильмы:

"Путь возмездия"

"Наследство"

"Целуя девушек"

"Гангстер"

"Как приручить дракона 3: Скрытый мир"

"Билет в рай"

"Снеговик"

Среди новых лидеров просмотров вы найдете как захватывающие драмы, так и развлекательные комедии, что непременно сделают ваш вечер незабываемым.