Узнайте в материале Кино 24, какой именно сериал стал самым популярным. А также посмотрите список фильмов, которые пока держатся в топе украинских зрителей.
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Самые популярные сериалы на Netflix
"Суперген"
Майкл живет полной жизнью: у него есть собственный дом, новая машина, и его любимая девушка только что согласилась выйти за него замуж. Однако внезапно все меняется, когда Майкл оказывается в будущем и узнает, что его невеста скоро погибнет. Но он имеет шанс исправить эту трагедию. Для этого Майклу нужно собрать команду людей со сверхспособностями, которые помогут ему изменить будущее и спасти жизнь своей возлюбленной.
"Суперген": смотрите онлайн трейлер сериала
"Бриджертоны", 3 сезон
В новом выпуске события будут сконцентрированы вокруг Пенелопы Фезерингтон, которая мечтает найти настоящую любовь. В третьем сезоне Пенелопа решила наконец выйти из тени своей матери и сестер. Она стремится самостоятельно строить свою жизнь, рассчитывая найти мужчину и вступить в брак.
Зрители увидят, как Пенелопа преодолевает вызовы, пытается завоевать сердце избранника и найти свое место в мире. Сезон обещает быть насыщенным романтическими приключениями, драматическими моментами и неожиданными поворотами в судьбе героини.
"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер сериала
"Кланы Галисии", 1 сезон
Согласно сюжету, молодая и амбициозная адвокат Ана Гонсалес Сориано, которая получила большой опыт в одной из самых престижных юридических компаний Мадрида, сталкивается с огромной трагедией.
Ее жизнь переворачивается вверх дном, когда ее отца, Хорхе, находят мертвым на его собственном паруснике. Обстоятельства этой смерти загадочные и неизвестные, и Ана начинает терять почву под ногами, пытаясь понять, что произошло и кто стоит за этим преступлением.
"Кланы Галисии": смотрите онлайн трейлер сериала
Также в списке самых популярных сериалов вы найдете такие ленты:
- "Бриджертоны", 2 сезон
- "Бриджертоны", 1 сезон
- "Бриджертоны: История королевы Шарлотты"
- "Джентльмены"
- "Девушка-гик"
- "Кошмарные квартиранты"
- "Эрик"
Выбирайте ленту для просмотра. Смотрите трейлеры онлайн и читайте описания сюжетов, чтобы точно не прогадать с выбором.