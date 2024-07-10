Они имели целью рассказать всему миру правду о военных преступлениях России и геноциде украинцев. Многие знаменитости отреагировали на циничный обстрел детской больницы "Охматдет", который произошел 8 июля. В материале Кино 24 узнаете, кто вошел в этот список.

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Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч неоднократно выражал поддержку украинскому народу. Он активно приобщается к благотворительным инициативам, направленных на помощь Украине в ее борьбе с агрессией.

Одним из примеров такой поддержки стало участие Камбербэтча вместе с актером Джудом Лоу в благотворительном ужине, который состоялся в Великобритании. Во время этого мероприятия удалось собрать 4 миллиона гривен. Собранные средства были направлены на приобретение автомобилей скорой помощи для украинских медиков, которые работают в сложных условиях войны.

Джейми Ли Кертис

Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис уже ранее выражала поддержку Украине, в частности на церемонии награждения премии Оскар-2022, но после недавних обстрелов в Украине она выступила с еще одним острым обращением. Особенно актрису возмутило террористическое нападение, которое россияне совершили 8 июля, и ее возмущение действиями России стало еще более выразительным.

Джейми Ли Кертис выразила свою поддержку украинскому народу в их борьбе за свободу и независимость. Особенно впечатление на нее произвели кадры из детской больницы "Охматдет", которую обстреляли оккупанты.

Шон Пенн

Сэм Пенн находился в Украине, когда Россия вторглась в наше государство и начала полномасштабную войну. В то время он уже занимался съемками документального фильма. Ранее, в ноябре, он также имел возможность общаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня защищают украинские земли.

24 февраля режиссер покинул Украину, но позже снова вернулся, чтобы продолжить свою работу над документальным проектом и прилагать усилия в свете нынешней ситуации в стране.

Среди актеров, которые также проявили четкую позицию относительно войны в Украине:

  • Алисса Милано
  • Джессика Честейн
  • Барбара Стрейзанд,
  • Мила Кунис с Эштоном Кутчером,
  • Ален Делон,
  • Тильда Суинтон,
  • Патрисия Веласкес,
  • Хью Бонневилль,
  • Катрин Денев,
  • Ричард Гир,
  • Мики Рурк,
  • Кейт Бланшетт,
  • Дженнифер Энистон,
  • Кэтрин Винник,
  • Джон Сина,
  • Тильда Суинтон,
  • Шэрон Стоун,
  • Арнольд Шварценеггер,
  • Пэрис Хилтон,
  • афганский кинорежиссер Сахра Карими и другие.

Эти актеры активно привлекают внимание глобальной общественности к событиям в Украине, прилагая немало усилий, чтобы мир слышал и помнил об украинском народе. Они выступают с обращениями, участвуют в благотворительных мероприятиях, публикуют информацию в социальных сетях и медиа, чтобы поддержать Украину и осудить российскую агрессию. Их действия направлены на международное осуждение военных преступлений России.