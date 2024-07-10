Они имели целью рассказать всему миру правду о военных преступлениях России и геноциде украинцев. Многие знаменитости отреагировали на циничный обстрел детской больницы "Охматдет", который произошел 8 июля. В материале Кино 24 узнаете, кто вошел в этот список.

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Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч неоднократно выражал поддержку украинскому народу. Он активно приобщается к благотворительным инициативам, направленных на помощь Украине в ее борьбе с агрессией.

Одним из примеров такой поддержки стало участие Камбербэтча вместе с актером Джудом Лоу в благотворительном ужине, который состоялся в Великобритании. Во время этого мероприятия удалось собрать 4 миллиона гривен. Собранные средства были направлены на приобретение автомобилей скорой помощи для украинских медиков, которые работают в сложных условиях войны.

Джейми Ли Кертис

Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис уже ранее выражала поддержку Украине, в частности на церемонии награждения премии Оскар-2022, но после недавних обстрелов в Украине она выступила с еще одним острым обращением. Особенно актрису возмутило террористическое нападение, которое россияне совершили 8 июля, и ее возмущение действиями России стало еще более выразительным.

Джейми Ли Кертис выразила свою поддержку украинскому народу в их борьбе за свободу и независимость. Особенно впечатление на нее произвели кадры из детской больницы "Охматдет", которую обстреляли оккупанты.

Шон Пенн

Сэм Пенн находился в Украине, когда Россия вторглась в наше государство и начала полномасштабную войну. В то время он уже занимался съемками документального фильма. Ранее, в ноябре, он также имел возможность общаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня защищают украинские земли.

24 февраля режиссер покинул Украину, но позже снова вернулся, чтобы продолжить свою работу над документальным проектом и прилагать усилия в свете нынешней ситуации в стране.

Среди актеров, которые также проявили четкую позицию относительно войны в Украине:

Алисса Милано

Джессика Честейн

Барбара Стрейзанд,

Мила Кунис с Эштоном Кутчером,

Ален Делон,

Тильда Суинтон,

Патрисия Веласкес,

Хью Бонневилль,

Катрин Денев,

Ричард Гир,

Мики Рурк,

Кейт Бланшетт,

Дженнифер Энистон,

Кэтрин Винник,

Джон Сина,

Тильда Суинтон,

Шэрон Стоун,

Арнольд Шварценеггер,

Пэрис Хилтон,

афганский кинорежиссер Сахра Карими и другие.

Эти актеры активно привлекают внимание глобальной общественности к событиям в Украине, прилагая немало усилий, чтобы мир слышал и помнил об украинском народе. Они выступают с обращениями, участвуют в благотворительных мероприятиях, публикуют информацию в социальных сетях и медиа, чтобы поддержать Украину и осудить российскую агрессию. Их действия направлены на международное осуждение военных преступлений России.