Вони мали на меті розказати всьому світові правду про воєнні злочини Росії та геноцид українців. Багато знаменитостей відреагували на цинічний обстріл дитячої лікарні "Охматдит", який стався 8 липня. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, хто увійшов до цього списку.

Радимо Відома американська акторка засудила агресію Росії та емоційно звернулася до диктатора Путіна

Бенедикт Камбербетч

Бенедикт Камбербетч неодноразово висловлював підтримку українському народу. Він активно долучається до благодійних ініціатив, спрямованих на допомогу Україні в її боротьбі з агресією.

Одним із прикладів такої підтримки стала участь Камбербетча разом з актором Джудом Лоу у благодійній вечері, яка відбулася у Великій Британії. Під час цього заходу вдалося зібрати 4 мільйони гривень. Зібрані кошти були спрямовані на придбання автомобілів швидкої допомоги для українських медиків, які працюють у складних умовах війни.

Джеймі Лі Кертіс

Американська акторка та письменниця Джеймі Лі Кертіс вже раніше висловлювала підтримку Україні, зокрема на церемонії нагородження премії Оскар-2022, але після нещодавніх обстрілів в Україні вона виступила з ще одним гострим зверненням. Особливо акторку обурив терористичний напад, який росіяни здійснили 8 липня, і її обурення діями Росії стало ще більш виразним.

Джеймі Лі Кертіс висловила свою підтримку українському народові в їхній боротьбі за свободу та незалежність. Особливо враження на неї справили кадри з дитячої лікарні "Охматдит", яку обстріляли окупанти.

Шон Пенн

Сем Пенн перебував в Україні, коли Росія вторглася в нашу державу і розпочала повномасштабну війну. В той час він вже займався зйомками документального фільму. Раніше, у листопаді, він також мав нагоду спілкуватися з українськими військовослужбовцями, які сьогодні захищають українські землі.

24 лютого режисер залишив Україну, але пізніше знову повернувся, щоб продовжити свою роботу над документальним проєктом та докладати зусиль у світлі нинішньої ситуації в країні.

Серед акторів, які також проявили чітку позицію щодо війни в Україні:

Алісса Мілано

Джессіка Честейн

Барбара Стрейзанд,

Міла Куніс з Ештоном Кутчером,

Ален Делон,

Тільда Свінтон,

Патрісія Веласкес,

Г'ю Бонневілль,

Катрін Денев,

Річард Гір,

Мікі Рурк,

Кейт Бланшетт,

Дженніфер Еністон,

Кетрін Винник,

Джон Сіна,

Тільда Свінтон,

Шерон Стоун,

Арнольд Шварценеггер,

Періс Гілтон,

афганська кінорежисерка Сахра Карімі та інші.

Ці актори активно залучають увагу глобальної громадськості до подій в Україні, докладаючи чимало зусиль, щоб світ чув і пам'ятав про український народ. Вони виступають зі зверненнями, беруть участь у благодійних заходах, публікують інформацію в соціальних мережах і медіа, щоб підтримати Україну та засудити російську агресію. Їхні дії спрямовані на міжнародне осудження воєнних злочинів Росії.