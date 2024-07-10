Зокрема на терористичний напад, який росіяни здійснили 8 липня. Акторка висловила своє обурення діями Росії та підтримала українців у їхній боротьбі за свободу та незалежність.

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Джеймі Лі Кертіс засудила російську агресію

Джеймі Лі Кертіс опублікувала фото з місця події, на якому зображено наслідки обстрілів. У своєму пості вона зазначила, що з початку своєї кар'єри постійно опікується дитячими закладами.

Особливе враження на неї справили кадри з дитячої лікарні "Охматдит", яку обстріляли окупанти. Деякі корпуси вщент зруйновані внаслідок російських обстрілів. Ці фото глибоко розчулили акторку, адже вона розуміє, наскільки важливою є медична допомога дітям, особливо в умовах війни.

Коли б і де б не була мішенню під час бойових дій дитяча лікарня, у мене розбите серце за сім'ї пацієнтів і хоробрих лікарів та медсестер, які присвятили своє життя допомозі хворим і пораненим дітям. Ганьба тобі, Путін,

– написала акторка та додала декілька фото.

Знаменитість також наголосила, що дії Росії є справжнім злочином, за який потрібно карати. Вона підкреслила, що атаки на мирних жителів, особливо на дітей та медичні установи, є неприпустимими та суперечать усім міжнародним нормам і принципам гуманності.

Джеймі Лі Кертіс закликала світову спільноту не залишатися осторонь та вжити заходів для притягнення до відповідальності тих, хто стоїть за цими жахливими діями.