10 самых популярных фильмов на Netflix, которые чаще всего смотрят украинские зрители

Если ежедневные рабочие будни начинают утомлять, стоит найти время для себя, чтобы восстановить силы и насладиться просмотром интересных киноисторий. Идеальным вариантом для этого станут фильмы на Netflix, ведь эта стриминговая платформа недавно обновила свой список самых популярных лент.

Теперь, среди множества новых и классических фильмов, каждый найдет что-то по душе – независимо от того, любите ли вы драмы, комедии, триллеры или фантастику. Такие фильмы помогут вам оторваться от повседневных забот и окунуться в захватывающие истории, что запомнятся надолго.

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"Бастион 36"

По сюжету, главный герой – полицейский, которого выгнали из элитного подразделения из-за неприятного инцидента, решает взять дело в свои руки. Он начинает собственное расследование серии загадочных убийств, жертвами которых становятся его бывшие коллеги.

"Бастион 36": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поезд в 31 декабря"

Легендарный поезд "Укрзализныци" выполняет свой последний рейс перед списанием, и это незабываемое событие для всех, кто с ним был связан. 31 декабря он должен прибыть на киевский вокзал, после чего его отправят на запасной путь, а опытный проводник Николай Иванович, который всю жизнь работал на железной дороге, уходит на заслуженную пенсию. Этот рейс имеет особое значение для него, и он планирует провести его спокойно, ведь обычно на рейс 31 декабря не бывает пассажиров.

"Поезд в 31 декабря": смотрите онлайн трейлер фильма

Но на этот раз все будет по-другому. Поезд оказывается переполненным пассажирами, каждый из которых имеет свою необычную историю. Украинцы из разных уголков страны отправляются в Киев по разным причинам, и все они оказываются не такими простыми, как кажется на первый взгляд. И вот, на полпути, случается непредсказуемое – поезд внезапно застревает, и не может двигаться дальше. Неизвестные обстоятельства, приведшие к этому, заставляют пассажиров и проводника оказаться в экстраординарных условиях.

"Медовый месяц с моей мамой"

По сюжету, молодой человек переживает настоящий шок, когда его невеста неожиданно бросает его прямо перед алтарем, выбирая своего бывшего. Разочарованный и разбитый, он оказывается на пороге новых испытаний, ведь мечта о счастливой супружеской жизни внезапно рушится.

Оставшись без невесты и без надежды на скорое изменение ситуации, молодому человеку не остается другого варианта, как отправиться в запланированное свадебное путешествие, но со своей мамой.

"Медовый месяц с моей мамой": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в списке лент, которые смотрят украинцы чаще всего, такие фильмы:

"История любви в Копенгагене"

"Ничтожный я 3"

"Миньоны"

"Дольче Вилла"

"Гадкий я 2"

"Неправильный путь"

"Гадкий я"

Выбирайте своего фаворита и найдите время для настоящего отдыха.