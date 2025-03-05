Тепер, серед безлічі нових та класичних фільмів, кожен знайде щось до душі – незалежно від того, чи ви любите драми, комедії, трилери чи фантастику. Такі фільми допоможуть вам відірватися від повсякденних турбот і поринути в захопливі історії, що запам'ятаються надовго.

Радимо Можна подивитись онлайн: довгоочікуваний український серіал, від якого уже в захваті глядачі

"Бастіон 36"

За сюжетом, головний герой – поліцейський, якого вигнали з елітного підрозділу через неприємний інцидент, вирішує взяти справу у свої руки. Він починає власне розслідування серії загадкових убивств, жертвами яких стають його колишні колеги.

"Бастіон 36": дивіться онлайн трейлер фільму

"Потяг у 31 грудня"

Легендарний потяг "Укрзалізниці" виконує свій останній рейс перед списанням, і це незабутня подія для всіх, хто з ним був пов'язаний. 31 грудня він має прибути на київський вокзал, після чого його відправлять на запасну колію, а досвідчений провідник Микола Іванович, який усе життя працював на залізниці, йде на заслужену пенсію. Цей рейс має особливе значення для нього, і він планує провести його спокійно, адже зазвичай на рейс 31 грудня не буває пасажирів.

"Потяг у 31 грудня": дивіться онлайн трейлер фільму

Але цього разу все буде по-іншому. Потяг виявляється переповненим пасажирами, кожен з яких має свою незвичайну історію. Українці з різних куточків країни вирушають до Києва з різних причин, і всі вони виявляються не такими простими, як здається на перший погляд. І ось, на півдорозі, трапляється непередбачуване – потяг раптово застрягає, і не може рухатись далі. Невідомі обставини, що призвели до цього, змушують пасажирів і провідника опинитися в екстраординарних умовах.

"Медовий місяць із моєю мамою"

За сюжетом, молодий чоловік переживає справжній шок, коли його наречена несподівано кидає його прямо перед вівтарем, вибираючи свого колишнього. Розчарований і розбитий, він опиняється на порозі нових випробувань, адже мрія про щасливе подружнє життя раптово руйнується.

Залишившись без нареченої та без надії на швидку зміну ситуації, молодому чоловіку не залишається іншого варіанту, як вирушити в заплановану весільну подорож, але зі своєю мамою.

"Медовий місяць із моєю мамою": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у списку стрічок, які дивляться українці найчастіше, такі фільми:

"Історія кохання в Копенгагені"

"Нікчемний я 3"

"Посіпаки"

"Дольче Вілла"

"Нікчемний я 2"

"Неправильний шлях"

"Нікчемний я"

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