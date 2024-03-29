10 самых популярных фильмов на Netflix, которые чаще всего выбирают украинские зрители

Еженедельно стриминговая платформа Netflix обновляет свой список самых популярных фильмов и сериалов, которые зрители выбирают чаще всего. На этот раз на первом месте по популярности ирландская комедия.

Netflix сделал список, где вы можете выбрать для себя совершенно разные жанры лент. Читайте о каждой из них и выбирайте ту, которая привлекла вас больше всего.

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"Ирландское желание"

В Ирландии у Мэдди живет лучшая подруга. Эта девушка собирается выйти замуж и пригласила Мэдди на свою свадьбу, в качестве свидетеля. Путешествие на это праздничное событие превратилось для главной героини романтической комедии в настоящее испытание, поскольку она почувствовала сильный интерес к жениху.

Накануне торжества главная героиня попросила помощи высших сил, но она даже не представляла, чем это обернется для нее.

"Ирландское желание": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дева против беды"

Девушка росла в сложных условиях, но не потеряла веры в человеческую доброту. Ее крепкий характер часто помогал ей выживать. Она всегда желала помогать обычным людям и делать их жизнь лучше.

И вот, казалось бы, наконец удача на ее стороне, ведь девушке предлагают стать женой молодого принца. Однако впоследствии она пожалеет об этом решении.

"Дева против беды": смотрите онлайн трейлер фильма

"Искусство любви"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

На третьем месте по популярности новый фильм, который вышел в марте 2024 года.

Эта история рассказывает о том, как офицер Интерпола узнает, что похититель произведений искусства, которого она преследует, оказывается ее бывшим любовником. Она разрабатывает план, чтобы поймать его с поличным. Интересно, ли ей это удастся.

"Искусство любви": смотрите онлайн трейлер фильма

А также в списке самых популярных вы найдете такие фильмы:

"Уменьшение"

"Мавка: Лесная песня"

"Красные глаза"

"Тайная жизнь домашних животных"

"Взлёт"

"Искусство вины"

"Ничтожный я 3"

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