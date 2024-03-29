Netflix сделал список, где вы можете выбрать для себя совершенно разные жанры лент. Читайте о каждой из них и выбирайте ту, которая привлекла вас больше всего.
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"Ирландское желание"
В Ирландии у Мэдди живет лучшая подруга. Эта девушка собирается выйти замуж и пригласила Мэдди на свою свадьбу, в качестве свидетеля. Путешествие на это праздничное событие превратилось для главной героини романтической комедии в настоящее испытание, поскольку она почувствовала сильный интерес к жениху.
Накануне торжества главная героиня попросила помощи высших сил, но она даже не представляла, чем это обернется для нее.
"Ирландское желание": смотрите онлайн трейлер фильма
"Дева против беды"
Девушка росла в сложных условиях, но не потеряла веры в человеческую доброту. Ее крепкий характер часто помогал ей выживать. Она всегда желала помогать обычным людям и делать их жизнь лучше.
И вот, казалось бы, наконец удача на ее стороне, ведь девушке предлагают стать женой молодого принца. Однако впоследствии она пожалеет об этом решении.
"Дева против беды": смотрите онлайн трейлер фильма
"Искусство любви"
На третьем месте по популярности новый фильм, который вышел в марте 2024 года.
Эта история рассказывает о том, как офицер Интерпола узнает, что похититель произведений искусства, которого она преследует, оказывается ее бывшим любовником. Она разрабатывает план, чтобы поймать его с поличным. Интересно, ли ей это удастся.
"Искусство любви": смотрите онлайн трейлер фильма
А также в списке самых популярных вы найдете такие фильмы:
- "Уменьшение"
- "Мавка: Лесная песня"
- "Красные глаза"
- "Тайная жизнь домашних животных"
- "Взлёт"
- "Искусство вины"
- "Ничтожный я 3"
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