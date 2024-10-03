Эти ленты различаются жанрами, поэтому каждый найдет что-то для себя. В материале Кино 24 выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь.

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Самые популярные фильмы на Netflix

"Отвратительные"

В футуристическом мире, где общество строго контролирует стандарты красоты, каждый подросток обязан пройти пластическую операцию, чтобы соответствовать идеальным внешним критериям. В этом антиутопическом мире внешность определяет статус и принятие в социуме. Главная героиня – девушка-подросток, которая уже на пороге своей обязательной операции, но ее мысли заняты совсем другим. Ее лучшая подруга внезапно исчезает бесследно, оставляя лишь загадочные намеки.

Чувствуя, что подруга не просто сбежала, а возможно, обнаружила что-то опасное об обществе, в котором они живут, девушка решает пойти на поиски правды.

"Отвратительные": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ребел-Ридж"

Бывший морпех, прошедший сквозь многочисленные опасности на службе, сталкивается с новым вызовом в мирной жизни. Его брат попадает в тюрьму, и герой пытается внести залог, чтобы вытащить его из беды. Однако, когда он собирает необходимые деньги и передает их, полиция неожиданно присваивает их себе, не освобождая брата. Вместо того чтобы опустить руки, бывший морпех решает взять дело в свои руки.

"Ребел-Ридж": смотрите онлайн трейлер фильма

"Подземелья и драконы: Честь воров"

Очаровательный и ловкий вор, известный своими искусными кражами, вместе с группой талантливых авантюристов решает осуществить чрезвычайно рискованную миссию – эпическое ограбление. Их цель – вернуть потерянную реликвию, которая обладает невероятной силой и может изменить судьбы целых цивилизаций. Каждый член команды обладает уникальными навыками: мастер меча, харизматичный маг, опытный вор, неуловимый шпион и мудрый стратег. Их план тщательно разработан, и кажется, что успех – лишь вопрос времени.

Однако все идет наперекосяк, когда на их пути появляется неожиданное и опасное препятствие.

"Подземелья и драконы: Честь воров": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди самых популярных лент на Netflix, которые захватывают зрителей своей неповторимостью и многообразием жанров, выделяются также следующие хиты:

"Яремчук: Несравненный мир красоты"

"Особо опасен"

"Боксер"

"Форсаж: Хоббс и Шоу"

"Медведь под кайфом"

"Союз"

"Йети"

Эти ленты уже завоевали любовь зрителей и стали любимыми для просмотра на выходных. Выбирайте фильм из этого рейтинга Netflix и наслаждайтесь незабываемыми моментами просмотра!