Сразу 3 украинских фильма среди лучших: 10 самых популярных лент на Netflix, которые поражают

Стриминговая платформа Netflix обновила свой список самых популярных фильмов, и на этот раз украинские кинематографисты снова отличились на международной арене. Сразу три украинских фильма попали в список лучших.

Этот список предоставляет прекрасную возможность познакомиться с лучшими лентами современного кинематографа. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.

Рекомендуем 10 самых популярных сериалов на Netflix, которые стали фаворитами украинских зрителей

Самые популярные фильмы на Netflix

"Секреты домашних животных 2"

А вы когда-нибудь задумывались, что происходит с нашими домашними любимцами, когда мы идем из дома – на работу, в школу или просто по делам? Оказывается, их жизнь в наше отсутствие совсем не такая, как мы привыкли себе представлять. Возможно, наши четвероногие друзья даже имеют собственные планы и приключения, пока мы далеко.

Пес Макс – отличный пример такой жизни. Большую часть своей жизни он провел в квартире, где пространство было ограничено четырьмя стенами. Но даже в таких условиях он смог пережить немало интересных ситуаций. Одно из его самых больших приключений произошло, когда он пытался найти дорогу обратно домой. Это было тяжелое и даже опасное испытание, но оно сильно изменило Макса. Теперь, после этого опыта, он уже не боится ничего. У него есть новый взгляд на мир и на себя.

"Секреты домашних животных 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Однако есть одно, что все еще вызывает у Макса тревогу – это визиты к ветеринару. И неудивительно, ведь эти походы никогда не были для него приятными. Каждый визит означает не только встречу с другими животными, но и неприятные процедуры, которые даже самый храбрый пес бы не хотел пережить.

Но на этот раз Макс настроился на настоящий вызов. Он решил, что не позволит страху взять верх, и пойдет к врачу, готов встретить все трудности с новой отвагой. Удастся ли ему преодолеть свои страхи? Это будет интересно увидеть!

"AD VITAM"

По сюжету фильма, бывший агент, который пытается жить спокойной жизнью вместе с беременной женой, становится жертвой жестокого нападения. Ночью их дом подвергается вторжению – неизвестные лица врываются в их жилище, угрожая жизни пары. Они пытаются защитить себя, но ситуация вышла из-под контроля. Во время атаки мужчина понимает, что все это не случайность, а часть чего-то большего, связанного с его темным прошлым.

"AD VITAM": смотрите онлайн трейлер фильма

"Буча"

По сюжету, Константин Гудаускас – человек с непростой судьбой. Литовский еврей, гражданин Казахстана, активист, он получил убежище в Украине и поселился в Буче. Его жизнь кардинально меняется с началом российского вторжения в Украину. Благодаря тому, что Константин имеет казахский паспорт, он получает возможность пересекать линию фронта и попадать на территории, оккупированные российскими войсками.

Это дает ему шанс спасать мирных жителей, эвакуируя их из зон боевых действий. В течение этого нелегкого процесса ему удается вывезти 203 человека, рискуя своей жизнью, чтобы сохранить их жизнь.

"Буча": смотрите онлайн трейлер фильма

В топ-10 также попали такие ленты:

"Любовная афера"

"Собрание ОСМД"

"Ручная кладь"

"Безумцы"

"Секреты домашних животных"

"Номер 24"

"МА"

Смотрите трейлеры, читайте описания сюжетов и устройте себе настоящий вечер релакса и кино.