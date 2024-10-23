Новинки, которые стали фаворитами украинцев: 10 фильмов, которые можно посмотреть на Netflix

Каждую неделю стриминговая платформа Netflix обновляет список самых популярных лент, чтобы зрители могли найти новые интересные проекты для просмотра. На этой неделе мы подготовили для вас подборку из 10 фильмов, которые точно стоит посмотреть.

Эти истории уже завоевали сердца многих украинцев, став настоящими хитами. Не упустите возможность насладиться этими увлекательными лентами, которые уже получили популярность среди зрителей!

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Самые популярные фильмы на Netflix

"Одинокая планета"

Это мелодрама 2024 года, которая захватывает с первых минут. События разворачиваются на живописном курорте в Марокко, где главная героиня отправляется на отдых, надеясь найти отдушину от обыденности. Именно там она случайно знакомится с молодым человеком, и их встреча становится неожиданным поворотом в жизни обоих.

Между ними вспыхивает пьянящая любовь, которая открывает новые горизонты и вызывает бурю эмоций.

"Одинокая планета": смотрите онлайн трейлер фильма

"Нападение"

По сюжету, молодая детективка оказывается в сложной ситуации, когда ей нужна помощь в расследовании запутанного дела. Она решает обратиться к уволенному полицейскому, который оставил службу из-за обстоятельств, сильно повлиявших на его карьеру. Понимая, что он обладает уникальными навыками и опытом, детективка предлагает ему шанс вернуться к привычной жизни.

В обмен на его помощь в раскрытии дела о нападении на банк, она готова дать ему возможность восстановить свою репутацию и найти свое место в жизни.

"Нападение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Война и восстание"

Это боевик 2024 года, который переносит зрителей во времена династии Чосон, эпохи, когда политические интриги и военные конфликты были привычным явлением. По сюжету, двое друзей – хозяин и его слуга, которые выросли вместе в мирное время, снова встречаются после ужасов войны. Однако теперь их пути разделились, и они оказались по разные стороны баррикад.

Эта встреча становится катализатором для воспоминаний о счастливых временах детства, но и одновременно – для горечи разочарования. Каждый из них имеет свои причины бороться за свою сторону, что приводит к напряженным и драматическим столкновениям. Битвы не только физические, но и эмоциональные, ведь бывшая дружба превращается в горькое соперничество.

"Война и восстание": смотрите онлайн трейлер фильма

Также среди самых популярных фильмов на Netflix вы найдете такие ленты:

"Отступная тень"

"Неприятности"

"Пой 2"

"Платформа 2"

"Кто ты внутри"

"Братья Менендесы"

"Милый Бобби: Кошмарный кетфишинг"

Смотрите трейлеры и выбирайте своего фаворита!