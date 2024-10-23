Ці історії вже завоювали серця багатьох українців, ставши справжніми хітами. Не пропустіть можливість насолодитися цими захопливими стрічками, які вже здобули популярність серед глядачів!

Радимо Це "роль всього життя" легендарної Демі Мур: актори, які зіграли у гучному трилері "Субстанція"

Найпопулярніші фільми на Netflix

"Самотня планета"

Це мелодрама 2024 року, яка захоплює з перших хвилин. Події розгортаються на мальовничому курорті в Марокко, де головна героїня відправляється на відпочинок, сподіваючись знайти відраду від буденності. Саме там вона випадково знайомиться з молодим чоловіком, і їхня зустріч стає несподіваним поворотом у житті обох.

Між ними спалахує п'янке кохання, яке відкриває нові горизонти та викликає бурю емоцій.

"Самотня планета": дивіться онлайн трейлер фільму

"Напад"

За сюжетом, молода детективка опиняється в складній ситуації, коли їй потрібна допомога в розслідуванні заплутаної справи. Вона вирішує звернутися до звільненого поліцейського, який залишив службу через обставини, що сильно вплинули на його кар'єру. Розуміючи, що він володіє унікальними навичками та досвідом, детективка пропонує йому шанс повернутися до звичного життя.

В обмін на його допомогу у розкритті справи про напад на банк, вона готова дати йому можливість відновити свою репутацію та знайти своє місце в житті.

"Напад": дивіться онлайн трейлер фільму

"Війна й повстання"

Це бойовик 2024 року, який переносить глядачів у часи династії Чосон, епохи, коли політичні інтриги та військові конфлікти були звичним явищем. За сюжетом, двоє друзів – господар і його слуга, які виросли разом у мирний час, знову зустрічаються після жахів війни. Однак тепер їхні шляхи розділилися, і вони опинилися по різні сторони барикад.

Ця зустріч стає каталізатором для спогадів про щасливі часи дитинства, але й водночас – для гіркоти розчарування. Кожен з них має свої причини боротися за свою сторону, що призводить до напружених і драматичних зіткнень. Битви не лише фізичні, але й емоційні, адже колишня дружба перетворюється на гірке суперництво.

"Війна й повстання": дивіться онлайн трейлер фільму

Також серед найпопулярніших фільмів на Netflix ви знайдете такі стрічки:

"Відступна тінь"

"Неприємності"

"Співай 2"

"Платформа 2"

"Хто ти всередині"

"Брати Менендеси"

"Милий Боббі: Кошмарний кетфішинг"

Дивіться трейлери та обирайте свого фаворита!