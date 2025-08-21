Популярные фильмы на Netflix, которые чаще всего смотрят в Украине
- Netflix обновил рейтинг самых популярных фильмов в Украине, среди которых "Мой год в Оксфорде", "Кейпоп-охотницы на демонов" и "Ночь всегда наступает".
- В список популярных также вошли "Счастливчик Гилмор 2", "Наконец-то дома", "Мегамозг", "Дулитл", "Перелет", "Кирпич", "Отпуск вслепую".
Платформа Netflix – один из самых популярных стриминговых сервисов, без которых многим уже сложно представить свои вечера и выходные. Она еженедельно обновляет список лент, которые смотрят зрители чаще всего.
На этой неделе Netflix в очередной раз обновил рейтинг фильмов, которые украинцы выбирали чаще всего. Среди них могут быть картины, что заинтересуют и вас, пишет Кино 24.
"Мой год в Оксфорде"
Американка Анна с детства мечтала учиться в Оксфорде. Наконец ей предлагают стипендию на год в одном из самых престижных университетов. Она переезжает в Лондон, готовая к приключениям. Но вдруг ее находит любовь, что меняет абсолютно все.
"Мой год в Оксфорде": смотрите трейлер онлайн
"Кейпоп-охотницы на демонов"
Анимационный фильм рассказывает о суперзвездной женской группе Huntr/x и их приключениях. Участницы группы являются не только артистками, но и охотницами на демонов, которые защищают своих фанов от сверхъестественной угрозы. Во время концертов их музыка становится барьером против темных сил. Главными врагами девушек становятся музыканты-конкуренты, которые являются демонами под прикрытием.
"Кейпоп-охотницы на демонов": смотрите трейлер онлайн
"Ночь всегда наступает"
В центре криминального триллера – отчаявшаяся женщина Линетт, которая работает на нескольких работах и пытается учиться в вечерней школе. Она отчаянно стремится собрать деньги для взноса на покупку дома, где она живет с матерью Дорин и братом Кенни. В своих попытках Линетт решает прибегнуть к более опасным путям.
"Ночь всегда наступает": смотрите трейлер онлайн
Кроме этих лент, в список самых популярных фильмов попали:
- "Счастливчик Гилмор 2"
- "Наконец-то дома"
- "Мегамозг"
- "Дулитл"
- "Перелет"
- "Кирпич"
- "Отпуск вслепую".