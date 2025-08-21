Платформа Netflix – один з найпопулярніших стримінгових сервісів, без яких багатьом вже складно уявити свої вечори та вихідні. Вона щотижня оновлює список стрічок, які дивляться глядачі найчастіше.

Цього тижня Netflix вкотре оновив рейтинг фільмів, які українці обирали найчастіше. Серед них можуть бути картини, що зацікавлять і вас, пише Кіно 24.

Дивіться також Вийшов трейлер українського зомбі-екшну "Каховський об'єкт"

"Мій рік в Оксфорді"

Американка Анна з дитинства мріяла навчатися в Оксфорді. Нарешті їй пропонують стипендію на рік в одному з найпрестижніших університетів. Вона переїжджає до Лондона, готова до пригод. Але раптом її знаходить кохання, що змінює абсолютно все.

"Мій рік в Оксфорді": дивіться трейлер онлайн

"Кейпоп-мисливиці на демонів"

Анімаційний фільм розповідає про суперзірковий жіночий гурт Huntr/x та їхні пригоди. Учасниці гурту є не тільки артистками, але й мисливицями на демонів, які захищають своїх фанів від надприродної загрози. Під час концертів їхня музика стає бар'єром проти темних сил. Головними ворогами дівчат стають музиканти-конкуренти, які є демонами під прикриттям.

"Кейпоп-мисливиці на демонів": дивіться трейлер онлайн

"Ніч завжди настає"

У центрі кримінального трилера – зневірена жінка Лінетт, яка працює на кількох роботах і намагається навчатись у вечірній школі. Вона відчайдушно прагне зібрати гроші для внеску на купівлю будинку, де вона живе з матір'ю Дорін та братом Кенні. У своїх спробах Лінетт вирішує вдатись до більш небезпечних шляхів.

"Ніч завжди настає": дивіться трейлер онлайн

Окрім цих стрічок, до списку найпопулярніших фільмів потрапили: