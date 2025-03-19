10 самых популярных фильмов на Netflix, которые чаще всего смотрят в Украине

Стриминговая платформа Netflix обновила свой список самых популярных фильмов, и теперь мы знаем, какие ленты захватывают украинских зрителей. Если вы до сих пор сомневаетесь, что выбрать для просмотра, эта подборка станет отличным ориентиром для вашего вечера.

В новом списке от Netflix топ-10 фильмов, которые уже успели завоевать сердца многих, и, возможно, именно они станут вашими любимыми. Независимо от того, ищете ли вы что-то легкое и комедийное, или драму, затрагивающую глубокие темы, на Кино 24 вы найдете варианты на любой вкус.

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"Электрический штат"

По сюжету фильма "Электрический штат", события разворачиваются в альтернативной версии 90-х годов, где мир изменился после масштабного восстания роботов. В этом мире технологии и люди уже не живут в гармонии, а борьба за выживание приобретает новые формы. Главная героиня, осиротевшая девушка, отправляется в путешествие через Запад Соединенных Штатов, пытаясь найти своего младшего брата, который исчез после восстания.

В ее путешествии ее сопровождают необычные попутчики – робот, который имеет вид мультяшного персонажа и обладает определенными удивительными свойствами, контрабандист, имеющий сомнительную репутацию, и его помощник, который скрывает собственные тайны.

"Электрический штат": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, мы собрали для вас 5 легендарных французских фильмов, которые стали культовыми в последние годы. Выбирайте ленту себе по вкусу.

"Вкуснотища"

По сюжету фильма, во время отпуска в живописной идиллической местности Франции состоятельная немецкая семья приезжает, чтобы насладиться покоем и красотой природы. Однако их идиллия быстро превращается в кошмар, когда они становятся мишенью для молодой работницы местного отеля. Сначала она кажется лишь обычной девушкой, которая работает в отеле, но на самом деле она имеет свои темные планы.

"Вкуснотища": смотрите онлайн трейлер фильма

"Планктон: Фильм"

По сюжету фильма, сложная и нестабильная история любви между Планктоном и его умной компьютерной женой становится еще более напряженной, когда их отношения начинают приобретать темные обороты. Сначала их любовь кажется необычной и даже немного забавной: Планктоны, маленький, но амбициозный персонаж, имеет отношения с чрезвычайно мощной и умной компьютерной программой, обладающей большими возможностями.

Однако, когда его жена начинает настаивать на своем и проявлять все больше контроля над ситуацией, ее поведение меняется. Она становится все более независимой, холодной и вычислительной, все больше теряя эмоциональную привязанность к Планктону. Проблемы достигают критической точки, когда она принимает драматическое решение – уничтожить мир, если он не подчинится ее желаниям.

"Планктон: Фильм": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в списке самых популярных фильмов на Netflix вы найдете такие ленты:

"Семейка Крудс"

"Еще одна из рода Болейн"

"Би муви медовый заговор"

"Бастион 36"

"Поезд в 31 декабря"

"Медовый месяц с моей мамой"

"Ничтожный я 3"

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь уже этим вечером.