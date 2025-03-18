Однако короткая продолжительность не влияет на качество – каждая серия полна эмоций, интриг и непредсказуемых поворотов, что держат в напряжении до последнего момента. В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете ленты.

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О чем мини-сериал "Узнай меня"

Этот украинский криминальный драматический сериал исследует сложные отношения между родителями и детьми, а также показывает, как события прошлого могут изменить жизнь в будущем. Сценаристка сериала – Евгения Савиченко, а режиссер-постановщик – Александр Богданенко, который создал напряженную атмосферу, держащую зрителей в напряжении от начала до конца.

Основной сюжет рассказывает о Вере, дочери бывшего полицейского. Отец строго воспитывал ее, пытаясь оградить от опасностей мира. Его контроль был жестким, но он искренне верил, что это единственный способ уберечь дочь от злого мира. Веру часто раздражало это чрезмерное внимание, однако она не могла противостоять отцовским методам, ведь он был для нее авторитетом, и она понимала, что он хочет только добра.

"Узнай меня": смотрите онлайн трейлер сериала

Но все меняется после трагедии, которая ставит под угрозу их отношения. Этот случай оставляет глубокий след в семье и ставит Веру перед тяжелым выбором. Трагические события влияют на ее жизнь и взаимоотношения с близкими людьми.

Подруга Веры, Екатерина, совсем другая – уверенная, раскованная и смелая. Она любит нарушать правила и не боится рисковать. Веру часто привлекала ее свобода. Екатерина не очень занималась учебой в университете и больше сосредотачивалась на поисках личного счастья. Она не понимала, почему Вера такая ограниченная и почему так остерегается всего нового и опасного.



Сериал "Узнай меня" / Кадр из сериала

Однажды Екатерина убеждает Веру пойти с ней в клуб, чтобы найти успешного мужчину. Для Екатерины это было просто развлечение, но для Веры эта поездка оборачивается серьезными последствиями. Вечер становится трагедией, что меняет не только их отношения, но и жизнь Веры. Веру ждут не только физические травмы, но и глубокие эмоциональные переживания, которые будет трудно преодолеть.

Сюжет сериала сочетает криминальную драму с психологическими переживаниями персонажей. Он исследует внутренние конфликты героев, их отношения и поиск правды. Прошлое, которое кажется закрытым, не дает героям покоя, и каждый новый шаг только ухудшает их отношения и ощущения.