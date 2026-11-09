Ловушка на свидании и измена после ДТП: 10 киноновинок, покоривших украинский Netflix

24 Канал подготовил подборку самых популярных фильмов Netflix, которые занимают лидирующие позиции в украинском сегменте сервиса.

Adv

популярные видео

"Курс на столкновение" (2026)

Рейтинг IMDb: 5,7

На фоне экономического кризиса группа грабителей решает ограбить банк в Мадриде. Однако во время побега машина преступников попадает в автомобильную аварию. Из-за сорванного плана на поверхность всплывает скрытая правда о каждом из участников банды. Авария раскрывает ложь, взаимные предательства и тайны, которые существовали между преступниками задолго до того, как они решились на нападение на банк.

"Курс на столкновение": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: рецензентам Rotten Tomatoes понравился актерский состав, социальный подтекст и психологический подход к истории. Среди главных минусов критики и зрители выделили затянутость и очень запутанный финал фильма.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Роковой месседж" (2025)

Рейтинг IMDb: 6,1

Реклама

Сюжет фильма разворачивается вокруг девушки, чье долгожданное свидание в ресторане превращается в настоящий кошмар. Она начинает получать угрозы на телефон, поэтому обычный ужин оборачивается борьбой за выживание в замкнутом пространстве. Героине приходится противостоять невидимому манипулятору, который использует высокие технологии и газлайтинг.

"Роковой месседж": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят напряженную атмосферу первой половины фильма, актерскую игру и удачное использование концепции ограниченного пространства. Однако есть существенный недостаток, который отмечают почти все рецензенты. В третьем акте триллер резко превращается в абсурдный боевик с кучей логических "дырок".

"Родственники" (2026)

Рейтинг IMDb: 6,6

Прагматичная Мария в течение нескольких лет игнорировала семью, но внезапно приезжает на день рождения бабушки. У девушки есть четкая цель, ведь старушка планирует передать внучке права на дом в селе под Киевом. Дядя Григорий случайно узнает о таком замысле героини. Мужчина категорически отказывается отдавать недвижимость племяннице и начинает настоящую войну за имущество.

Реклама

"Родственники": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе IMDb рецензенты отмечают колоритную атмосферу украинской деревни и удачную комедийную игру Назара Заднепровского и Антонины Хижняк. Впрочем, киноэксперты несколько критикуют полнометражный фильм за предсказуемое развитие сюжета и чрезмерное использование жанровых клише.

Среди других фильмов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Поезд "Червона рута"" (2026);

"Животные" (2026);

"Подарок" (2026);

"Унабомбер" (2026);

"Шептун" (2026);

"В чужой шкуре" (2026);

"Загадочная женщина" (2026).

А если вы ищете интересный сериал на Netflix на вечер, то стриминговая платформа на днях опубликовала обновленный рейтинг самых популярных фильмов в Украине.