Пастка на побаченні та зрада після ДТП: 10 кіноновинок, які підкорили український Netflix

24 Канал зібрав добірку найпопулярніших фільмів Netflix, які утримують лідерські позиції в українському сегменті сервісу.

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"Курс на зіткнення" (2026)

Рейтинг IMDb: 5,7

На тлі економічної кризи група грабіжників вирішує обікрасти банк у Мадриді. Однак під час втечі машина злочинців потрапляє в автомобільну аварію. Через зруйнований план на поверхню спливає прихована правда про кожного з учасників банди. Аварія розкриває брехню, взаємні зради та таємниці, які існували між злочинцями задовго до того, як вони наважилися на напад на банк.

"Курс на зіткнення": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: рецензентам Rotten Tomatoes сподобався акторський склад, соціальний підтекст і психологічний підхід до історії. Серед головних мінусів критики та глядачі виділили затягнутість та дуже заплутаний фінал фільму.

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"Фатальний меседж" (2025)

Рейтинг IMDb: 6,1

Сюжет фільму розгортається навколо дівчини, чиє довгоочікуване побачення в ресторані перетворюється на справжнє жахіття. Вона починає отримувати погрози на телефон, тож звичайна вечеря обертається боротьбою за виживання в замкненому просторі. Героїні доводиться протистояти невидимому маніпулятору, який використовує високі технології та газлайтинг.

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"Фатальний меседж": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять напружену атмосферу першої половини фільму, акторську гру і вдале використання концепту обмеженого простору. Однак є суттєвий недолік, який відзначають майже всі рецензенти. У третьому акті трилер різко перетворюється на абсурдний бойовик із купою логічних "дір".

"Родичі" (2026)

Рейтинг IMDb: 6,6

Прагматична Марія протягом кількох років ігнорувала родину, але раптово приїжджає на день народження бабусі. Дівчина має чітку мету, адже старенька планує передати онуці права на будинок у селі під Києвом. Дядько Григорій випадково дізнається про такий задум героїні. Чоловік категорично відмовляється віддавати нерухомість племінниці та розпочинає справжню війну за майно.

"Родичі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі IMDb рецензенти відзначають колоритну атмосферу українського села та вдалу комічну гру Назара Задніпровського й Антоніни Хижняк. Втім, кіноексперти дещо критикують повнометражну стрічку за передбачуваний розвиток сюжету та надмірне використання жанрових кліше.

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Серед інших фільмів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"Потяг Червона рута" (2026);

"Тварини" (2026);

"Подарунок" (2026);

"Унабомбер" (2026);

"Шепотун" (2026);

"У чужій шкурі" (2026);

"Загадкова жінка" (2026).

А якщо ви шукаєте цікавий серіал Netflix на вечір, то стримінгова платформа днями опублікувала оновлений рейтинг найпопулярніших стрічок в Україні.