Зухвалі пограбування і сльози за кумиром: 6 нових серіалів, що підкорили український Netflix

24 Канал зібрав добірку найпопулярніших серіалів Netflix в Україні, які зараз обговорюють усі навколо.

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"Люпен" (2021 – 2026), 1 – 4 сезони

Рейтинг IMDb: 7,5

Цей французький детектив розповідає історію чарівного крадія Ассана Діопа. Головний герой бере приклад із класичного персонажа Арсена Люпена і постійно кидає виклик поліції. Він майстерно змінює образи, планує зухвалі пограбування та захищає свою родину від небезпечних ворогів. Кожен епізод тримає увагу глядача завдяки несподіваним сюжетним поворотам і харизмі головного актора.

"Люпен": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають динамічний темп оповіді та яскраву акторську гру Омара Сі. Однак кіноексперти дещо критикують серіал "Люпен" за неправдоподібні збіги обставин і певну передбачуваність дій поліції.

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"Ніхто цього не хоче" (2024), 3-й сезон

Рейтинг IMDb: 7,7

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Свіжа романтична комедія досліджує стосунки між двома абсолютно різними людьми. Ведуча відвертого подкасту Джоан і прогресивний рабин Ноа випадково знайомляться та одразу відчувають взаємну симпатію. Їхнє кохання стикається з культурними розбіжностями та скептицизмом родичів. Творці шоу майстерно показують кумедні й зворушливі моменти формування нових стосунків.

"Ніхто цього не хоче": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну хімію між головними акторами та живі дотепні діалоги. Втім, кіноексперти критикують багатосерійну стрічку за занадто швидкий розвиток подій у фінальних епізодах.

"Про Меттью Перрі" (2026)

Рейтинг IMDb: 7,7

Новий документальний проєкт щиро розповідає про життя і кар'єру улюбленого актора з культових "Друзів". Родичі та близькі колеги діляться особистими спогадами про справжнього Меттью поза телевізійними екранами. Стрічка показує його неймовірний комедійний талант і чесно говорить про важку боротьбу із залежністю. Автори історії прагнуть допомогти шанувальникам краще зрозуміти складну особистість зірки.

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"Про Меттью Перрі": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають глибоку емоційність розповіді та цінність відвертих родинних інтерв'ю. Однак кіноексперти дещо критикують багатосерійну стрічку за відсутність свіжих коментарів від зіркових колег актора.

Серед інших серіалів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"Парочка слідчих", 3-й сезон;

"На схід від Едему";

"З глибини".

А чи знали ви, як Netflix допоміг українському кіно підкорювати світ?