Глядачі скасовують плани заради нового сезону улюбленого трилера Netflix: називають його шедевро

Як повідомляє HELLO, четверта частина популярного шоу з Омаром Сі у головній ролі настільки захопила шанувальників, що деякі з них навіть скасували свої плани, аби подивитися нові епізоди. І, схоже, жодних докорів сумління з цього приводу не мають.

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Про що новий сезон "Люпена"

Події розгортаються через чотири роки після фіналу третьої частини. Головний герой Ассан Діоп досі перебуває у в'язниці та планує назавжди покінчити зі злочинним минулим. Він мріє відбути покарання й вирушити із сином до родичів у Сенегал.

Однак спокійне життя, як відомо, не надто пасує героям Netflix.

Невідомий злочинець починає здійснювати зухвалі пограбування музеїв, використовуючи ім'я Люпена. Ба більше, усі докази вказують саме на Ассана, хоча той перебуває за ґратами.

Тепер герою доведеться втекти з в'язниці, знайти самозванця та знову приміряти образ легендарного джентльмена-злодія.



"Люпен": дивитись трейлер

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Що кажуть глядачі про четвертий сезон

У соцмережах нові епізоди вже отримали чимало захоплених відгуків.

"Люпен" – найкращий серіал на Netflix. Я подивився лише дві серії четвертого сезону, але вже не можу відірватися, – написав один із глядачів.

Інший зізнався, що заради серіалу навіть відмовився від планів на п'ятничний вечір, і запевнив, що воно того вартувало.

Деякі шанувальники називають новий сезон справжнім шедевром, а інші просто зізнаються, що не можуть припинити перегляд.

Головну роль знову виконав Омар Сі. До акторського складу також повернулися Людівін Саньє, Антуан Гуї та Суф'ян Герраб.

Усі вісім епізодів четвертої частини "Люпена" вийшли на Netflix 23 жовтня 2026 року. Тож якщо плани на вихідні раптом зірвуться, тепер принаймні є на кого перекласти провину.

Маємо для вас добірку цікавих серіалів на вечір. Або й на всі вихідні.