Тут навіть глядачам стає не по собі: ТОП серіалів із тривожною атмосферою

24 Канал зібрав три серіали на вечір, у яких звичайне життя перетворюється на суцільний хаос. Тут будуть моторошні таємниці, загадкові зникнення, невдалі весілля і люди, яким точно не завадило б трохи здорового глузду.

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"Бороуз", 2026

Жанр: фантастика, містика, детектив.

Кількість серій: 8.

IMDb: 7,2

Після смерті дружини Сем Купер переїжджає до елітного містечка для пенсіонерів. Здавалося б, попереду спокійна старість, приємні сусіди та максимум пригод у вигляді гри в карти. Але за ідеальним фасадом ховається потойбічна загроза, яка полює на найцінніше, що залишилося мешканцям, – їхній час.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes серіал отримав 96% позитивних рецензій. Оглядачі хвалять акторський склад, гумор та незвичайне поєднання фантастики й детективу.

"Бороуз": дивитись трейлер

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"Скоро трапиться щось страшне", 2026

Жанр: психологічний горор, трилер.

Кількість серій: 8.

IMDb: 6,8

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Рейчел готується до весілля й вирушає знайомитися з родиною майбутнього чоловіка. Але замість передвесільної романтики отримує дивні події, тривожні передчуття та дедалі більше причин утекти від вівтаря.

Що кажуть критики: Серіал має 84% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики відзначають моторошну атмосферу та вдале перетворення звичайних передвесільних страхів на справжній психологічний жах.

"Скоро трапиться щось страшне": дивитись трейлер

"Істерія!", 2024

Жанр: горор, трилер, чорна комедія.

Кількість серій: 8.

IMDb: 7,0

Наприкінці 1980-х в американському містечку зникає популярний школяр. Поки місцеві мешканці панікують через можливу появу сатаністів, троє підлітків із метал-гурту вирішують скористатися ситуацією заради популярності. План майже геніальний. Щоправда, невдовзі починаються справжні вбивства, викрадення та містичні події. І тепер головними підозрюваними стають самі музиканти.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes серіал отримав 92% позитивних рецензій. Оглядачі особливо відзначають поєднання чорного гумору, жахів та атмосфери 1980-х.



"Істерія!": дивитись трейлер

Ну і щоб дарма не втрачати часу - додайте собі у список ці серіали-трилери. Не пожалкуєте.