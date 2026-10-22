Здесь даже зрителям становится не по себе: ТОП сериалов с тревожной атмосферой

24 Канал собрал пять сериалов на вечер, в которых обычная жизнь превращается в сплошной хаос. Здесь будут жуткие тайны, загадочные исчезновения, неудачные свадьбы и люди, которым точно не помешало бы немного здравого смысла.

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"Бороуз", 2026

Жанр: фантастика, мистика, детектив.

Количество серий: 8.

IMDb: 7,2

После смерти жены Сэм Купер переезжает в элитный городок для пенсионеров. Казалось бы, впереди – спокойная старость, приятные соседи и максимум приключений в виде игры в карты. Но за идеальным фасадом скрывается потусторонняя угроза, которая охотится за самым ценным, что осталось у жителей, – их временем.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал получил 96% положительных отзывов. Обозреватели хвалят актерский состав, юмор и необычное сочетание фантастики и детектива.

"Бороуз": смотреть трейлер

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"Скоро произойдет что-то страшное", 2026

Жанр: психологический хоррор, триллер.

Количество серий: 8.

IMDb: 6,8

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Рэйчел готовится к свадьбе и отправляется знакомиться с семьей будущего мужа. Но вместо предсвадебной романтики ее ждут странные события, тревожные предчувствия и все больше причин сбежать от алтаря.

Что говорят критики: Сериал имеет 84% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики отмечают жуткую атмосферу и удачное превращение обычных предсвадебных страхов в настоящий психологический ужас.

"Скоро произойдет что-то страшное": смотреть трейлер

"Истерия!", 2024

Жанр: хоррор, триллер, черная комедия.

Количество серий: 8.

IMDb: 7,0

В конце 1980-х в американском городке пропадает популярный школьник. Пока местные жители паникуют из-за возможного появления сатанистов, трое подростков из метал-группы решают воспользоваться ситуацией ради популярности. План почти гениальный. Правда, вскоре начинаются настоящие убийства, похищения и мистические события. И теперь главными подозреваемыми становятся сами музыканты.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал получил 92% положительных отзывов. Обозреватели особенно отмечают сочетание черного юмора, ужасов и атмосферы 1980-х.



"Истерия!": смотреть трейлер

Ну и чтобы зря не терять время – добавьте себе в список эти сериалы-триллеры. Не пожалеете.