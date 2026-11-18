Эти фильмы уверенно удерживали верхние позиции в рейтинге популярности в Украине. 24 Канал подробнее рассказывает о фильмах Netflix, которые полюбились украинцам.

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"Курс на столкновение" (2026)

Рейтинг IMDb: 5,7

События этого испанского криминального триллера разворачиваются в Мадриде на фоне острого экономического кризиса. Группа отчаянных грабителей совершает налет на местный банк и рассчитывает добыть деньги на безбедную жизнь для каждого участника банды. Однако во время побега автомобиль преступников попадает в серьезную аварию и срывает тщательно продуманный план отхода. Вместо быстрого обогащения герои оказываются в ловушке, где всплывают давние предательства, ложь и скрытая правда о каждом из них.

"Курс на столкновение": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают напряженную атмосферу и убедительную актерскую игру. В то же время часть киноэкспертов отмечает слабое раскрытие отдельных персонажей и несколько предсказуемый финал.

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"Кузьма: Страшно веселый" (2026)

Рейтинг IMDb: 8,7

Биографический документальный фильм режиссера Артема Григоряна раскрывает образ легендарного украинского музыканта Андрея Кузьменко. Авторы собрали эксклюзивные и ранее не публиковавшиеся архивные видео, домашние записи и фрагменты интервью, чтобы показать настоящего Кузьму. Фильм воссоздает его творческий путь, внутренние трансформации и фирменную самоиронию, которые навсегда оставили след в украинской культуре.

"Кузьма: Страшно веселый": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: в рецензии издания "Суспильне Культура" картину называют "живым почти автопортретом без лишних слов". Фильм хвалят за кропотливую работу с уникальными архивами и искренность повествования. Однако кинокритики отмечают, что из-за отсутствия закадрового голоса и классических комментариев экспертов зрителям, мало знакомым с биографией артиста, порой может не хватать более широкого исторического контекста.

"Подарок" (2026)

Рейтинг IMDb: 5,0

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Тщательно спланированный детский праздник в немецкой семье мгновенно выходит из-под контроля из-за одного неудачного подарка. Невинная на первый взгляд игрушка провоцирует среди гостей острую дискуссию об отношении к оружию, методах воспитания и родительской гиперопеке. Ситуацию окончательно доводит до абсурда живая змея, которая случайно сбегает из контейнера в разгар ссоры.

"Подарок": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят эту динамичную немецкую комедию за меткую сатиру на современных родителей, абсурдный юмор и комические ситуации, сменяющие друг друга без остановки. В то же время критики обращают внимание на чрезмерную карикатурность поведения взрослых, которые в пылу споров совсем забывают о виновнике праздника.

Среди других фильмов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Идеальное Рождество для собаки" (2026);

"Родственники" (2026);

"Крашанка 2.0. Квантовый парадокс" (2026);

"Пой 2" (2021);

"Животные" (2026);

"Поезд "Червона рута"" (2026);

"Пой" (2016).

А если вы ищете интересный сериал Netflix на вечер, то стриминговая платформа на днях опубликовала обновленный рейтинг самых популярных фильмов в Украине.