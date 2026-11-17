О самых популярных сериалах Netflix в Украине, о которых сейчас говорят все вокруг, – читайте подробнее в материале 24 Канала.

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"Люпен" (2021 – 2026), 1, 3 и 4 сезоны

Рейтинг IMDb: 7,5

Этот французский детектив рассказывает историю очаровательного вора Ассана Диопа. Главный герой берет пример с классического персонажа Арсена Люпена и постоянно бросает вызов полиции. Он мастерски меняет образы, планирует дерзкие ограбления и защищает свою семью от опасных врагов. Каждый эпизод держит внимание зрителя благодаря неожиданным сюжетным поворотам и харизме главного актера.

"Люпен": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают динамичный темп повествования и яркую актерскую игру Омара Си. Однако киноэксперты несколько критикуют сериал "Люпен" за неправдоподобные совпадения обстоятельств и некоторую предсказуемость действий полиции.

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"Черные голуби" (2024)

Рейтинг IMDb: 7,2

Хелен Уэбб ведет двойную жизнь: для окружающих она – образцовая жена британского министра обороны, но на самом деле женщина шпионит в пользу тайной организации наемников и передает им государственные секреты. Когда неизвестные убивают ее любовника Джейсона, жизнь главной героини оказывается под угрозой. Чтобы защитить агентку, руководство вызывает ее давнего друга – опытного киллера Сэма. Вместе они берутся расследовать это преступление и выходят на масштабный политический заговор в самом сердце Лондона.

"Черные голуби": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе IMDb рецензенты хвалят сериал за удачное сочетание нескольких жанров и яркий актерский дуэт Киры Найтли и Бена Уишоу. В то же время часть зрителей и обозревателей отмечает некоторую неправдоподобность экшн-сцен.

"Пропавшая: Натали Холлоуэй" (2026)

Рейтинг IMDb: 6,6

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Этот документальный мини-сериал возвращает зрителей к событиям 2005 года, когда 18-летняя американка Натали Холлоуэй бесследно исчезла во время выпускной поездки на остров Аруба. Ее мать Бет немедленно отправилась на поиски, которые растянулись почти на два десятилетия и привлекли внимание всего мира. Авторы проекта подробно воссоздают ход расследования, показывают ранее неопубликованные кадры допросов ФБР и рассказывают, как мать в конце концов вышла на след предполагаемого убийцы.

"Пропавшая: Натали Холлоуэй": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают динамичный темп повествования и эмоциональную глубину, с которой авторы передали многолетнюю борьбу семьи за справедливость. Однако критики отмечают, что сериал практически не раскрывает новых фактов по делу, поэтому он лучше подойдет тем, кто еще не знаком со всеми деталями этой трагедии.

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Среди других сериалов, вошедших в список самых популярных в Украине:

"Под наркозом", 1-й сезон;

"Парочка следователей 3";

"Никто этого не хочет", 3-й сезон.

А если у вас сегодня нет настроения для серьезного кино, то у нас для вас есть подборка новых комедий от Netflix.