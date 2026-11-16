Три фильма от Netflix для тех, у кого сегодня нет настроения смотреть серьезное кино

24 Канал собрал фильмы на вечер, когда хочется отдохнуть и от души посмеяться. Все три фильма доступны в украинском каталоге Netflix, в том числе с украинской звуковой дорожкой.

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"Сначала дамы", 2026

Жанр: сатирическая комедия

IMDb: 5,8

Дэмиен Сакс – успешный, самоуверенный мужчина, привыкший к тому, что мир вращается вокруг него. Однако однажды он просыпается в альтернативной реальности, где главные роли принадлежат женщинам. Теперь бывшему королю офиса придется бороться за должность с женщиной, которую раньше он даже не воспринимал как серьезную конкурентку.

Почему стоит посмотреть: ради Саши Барона Коэна, который оказался в роли мужчины, вынужденного на собственной шкуре испытать все прелести дискриминации. Комедия высмеивает гендерные стереотипы и мужское эго. Правда, критики оценили ее неоднозначно, так что это скорее вариант для любителей абсурдного юмора.



"Сначала дамы": смотреть трейлер

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"Младший брат", 2026

Жанр: комедия

IMDb: 5,5



Радд – успешный риэлтор, который создал себе почти идеальную жизнь. Дорогая одежда, прекрасная карьера, счастливая семья – все под контролем. Но однажды появляется его непредсказуемый младший "брат" Маркус, и тщательно выстроенный мир начинает рушиться.

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Почему стоит посмотреть: ради абсолютно несовместимого дуэта Джона Сины и Эрика Андре. Один пытается сохранять серьезное лицо, другой превращает все вокруг в цирк. Если вы любите неловкие ситуации, абсурдные шутки и комедии, где здравый смысл давно ушел в отставку, – это ваш вариант.



"Младший брат": смотреть трейлер

"Лучшие из лучших", 2026

Жанр: молодежная комедия, драма

IMDb: 5,2



Две подруги детства Майя и Анджали вступают в университетскую танцевальную команду, которая соревнуется в стиле болливудского фьюжн. Девушки мечтают о победе на национальном чемпионате, но очень быстро понимают, что за красивыми костюмами и улыбками скрывается настоящая борьба амбиций.

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Почему стоит посмотреть: ради ярких танцевальных номеров, молодежного юмора и истории о дружбе, подвергаемой испытанию конкуренцией. Это легкая, энергичная комедия, после которой хочется не лежать на диване, а хотя бы попробовать повторить несколько движений. Хотя, возможно, лучше не рисковать.

"Лучшие из лучших": смотреть трейлер

Также не лишним будет посмотреть эти французские комедии, которые точно вас развеселят.