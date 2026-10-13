Что в тренде на Netflix: 10 фильмов, которые украинцы смотрели чаще всего на прошлой неделе
Стриминговая платформа Netflix обновила еженедельный рейтинг самых популярных фильмов среди украинских пользователей. Первые позиции уверенно заняли криминальная драма, основанная на реальных событиях, шпионский триллер и документальный фильм.
О самых популярных фильмах Netflix, которые смотрели украинцы на прошлой неделе, – рассказывает 24 Канал.
"Унабомбер" (2026)
Рейтинг IMDb – 6,2
Фильм основан на реальных событиях и раскрывает историю Теодора Качинского сразу в двух временных линиях. Сначала сюжет знакомит нас с молодым гениальным студентом Гарварда, который участвует в жестоких психологических экспериментах. Эти эксперименты фатально влияют на психику юноши и навсегда меняют его сознание. Впоследствии действие переносится на несколько десятилетий вперед, показывая масштабную охоту ФБР на террориста.
"Унабомбер": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают мощную актерскую игру Джейкоба Трембле и Рассела Кроу, а также напряженную атмосферу триллера. В то же время киноэксперты критикуют картину за слабую динамику, недостаточное раскрытие мотивов преступника и неудачное сочетание двух временных линий, что делает повествование несколько поверхностным.
"Вдовец: Пока смерть не разлучит нас" (2026)
Рейтинг IMDb – 6,6
Документальный фильм раскрывает жуткую историю британского медбрата Малкольма Вебстера, который хладнокровно лишил жизни первую жену и совершил покушение на вторую. Ради получения солидных страховых выплат мужчина годами маскировал свои преступления под трагические несчастные случаи на дороге. Преступник устраивал автокатастрофы, безжалостно присваивал деньги своих жертв и довольно долго ускользал от правосудия. Авторы картины подробно воссоздают ход полицейского расследования и показывают, как детективы постепенно раскрывали двойную жизнь этого харизматичного убийцы.
"Вдовец: Пока смерть не разлучит нас": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают тщательный сбор фактов и журналистскую честность, а также напряженную атмосферу фильма. В то же время киноэксперты критикуют картину за несколько плоскую подачу материала, чрезмерную сосредоточенность на формате длительных интервью и отсутствие более глубокого психологического раскрытия преступника.
"Чёрный чемодан – двойная игра" (2025)
Рейтинг IMDb – 6,7
В центре событий оказываются Джордж и Кэтрин Вудхаусы – опытные шпионы, которые не только годами работают бок о бок, но и живут в счастливом браке. Их жизнь кардинально меняется после масштабной утечки секретной информации. Главной подозреваемой в государственной измене неожиданно становится Кэтрин. Джордж получает задание выявить "крота", поэтому оказывается перед сложным моральным выбором между служебным долгом и доверием к собственной жене.
"Чёрный чемодан – двойная игра": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают мощную актерскую игру Майкла Фассбендера и Кейт Бланшетт, а также режиссуру Стивена Содерберга. В то же время киноэксперты критикуют картину за слабую динамику событий и недостаток напряженных экшн-сцен.
Среди других фильмов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:
- "Шептун" (2026);
- "Мумия" (2017);
- "Загадочная женщина" (2026);
- "Шанс на счастье" (2026);
- "Мумия" (1999);
- "Как отделаться от парня за 10 дней" (2003);
- "Шумахер 1994: Рождение легенды" (2026).
А если вы ищете интересный сериал Netflix на вечер, то стриминговая платформа уже опубликовала список самых популярных фильмов, которые смотрели украинцы на прошлой неделе.