Про найпопулярніші фільми Netflix, які дивилися українці минулого тижня – розповідає 24 Канал.

"Унабомбер" (2026)

Рейтинг IMDb – 6,2

Фільм заснований на реальних подіях та розкриває історію Теодора Качинського одразу у двох часових лініях. Спочатку сюжет знайомить нас із молодим геніальним студентом Гарварда, який бере участь у жорстоких психологічних експериментах. Ці досліди фатально впливають на психіку юнака і назавжди змінюють його свідомість. Згодом дія переноситься на кілька десятиліть уперед, показуючи масштабне полювання ФБР на терориста.

"Унабомбер": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають потужну акторську гру Джейкоба Трембле та Рассела Кроу, а також напружену атмосферу трилера. Водночас кіноексперти критикують стрічку за слабку динаміку, недостатнє розкриття мотивів злочинця та невдале поєднання двох часових ліній, що робить розповідь дещо поверхневою.

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"Вдівець: Доки смерть не розлучить нас" (2026)

Рейтинг IMDb – 6,6

Документальний фільм розкриває моторошну історію британського медбрата Малкольма Вебстера, який холоднокровно позбавив життя першу дружину та здійснив замах на другу. Заради отримання солідних страхових виплат чоловік роками маскував власні злочини під трагічні нещасні випадки на дорозі. Злочинець влаштовував автокатастрофи, безжально привласнював гроші своїх жертв і досить довго уникав правосуддя. Автори стрічки детально відтворюють хід поліцейського розслідування та показують, як детективи поступово викривали подвійне життя цього харизматичного вбивці.

"Вдівець: Доки смерть не розлучить нас": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають ретельний збір фактів та журналістську чесність, а також напружену атмосферу фільму. Водночас кіноексперти критикують стрічку за дещо плоску подачу матеріалу, надмірну зосередженість на форматі тривалих інтерв'ю та брак глибшого психологічного розкриття злочинця.

"Операція "Чорний кейс"" (2025)

Рейтинг IMDb – 6,7

У центрі подій опиняються Джордж та Кетрін Вудхауси – досвідчені шпигуни, які не лише роками працюють пліч-о-пліч, а й перебувають у щасливому шлюбі. Їхнє життя кардинально змінюється після масштабного витоку секретної інформації. Головною підозрюваною в державній зраді несподівано стає Кетрін. Джордж отримує завдання виявити "крота", через що опиняється перед складним моральним вибором між службовим обов'язком та довірою до власної дружини.

"Операція "Чорний кейс"": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають потужну акторську гру Майкла Фассбендера та Кейт Бланшетт, а також режисуру Стівена Содерберга. Водночас кіноексперти критикують стрічку за слабку динаміку подій та нестачу напружених екшн-сцен.

Серед інших фільмів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"Шепотун" (2026);

"Мумія" (2017);

"Загадкова жінка" (2026);

"Шанс на щастя" (2026);

"Мумія" (1999);

"Як позбутися хлопця за 10 днів" (2003);

"Шумахер 1994: Народження легенди" (2026).

А якщо ви шукаєте цікавий серіал Netflix на вечір, то стримінгова платформа вже опублікувала список найпопулярніших стрічок, які дивилися українці минулого тижня.