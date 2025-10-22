10 самых популярных фильмов на Netflix, которые покорили зрителей из Украины

На платформе Netflix обновили список лент, которые стали лидерами по просмотрам среди украинцев. В рейтинг попали как увлекательные экранизации, так и забавные мультфильмы для всей семьи.

За последнюю неделю украинцы смотрели разнообразные фильмы. Если вы в поиске нового интересного кино на вечер, обратите внимание на эту подборку, пишет 24 Канал со ссылкой на Netflix.

"Девушка из каюты №10"

Вторую неделю подряд на первом месте в рейтинге держится детективный триллер с Кирой Найтли, что является экранизацией одноименного романа.

В центре сюжета – журналистка Лора, которая работает над заданием на борту яхты. В один момент она становится свидетелем жуткой ситуации: женщина замечает, как из соседнего номера в воду падает женская фигура. Все уверяют Лору, что это неправда, ведь гости и члены экипажа находятся на месте.

"Девушка из каюты №10": смотрите трейлер онлайн

"Французский любовник"

Романтическая комедия с Омаром Си рассказывает об отчаявшемся актере, который знакомится в Париже с официанткой. Они оба переживают не лучшие времена, поэтому трудности объединяют их, и между ними возникают сильные чувства.

Но на пути счастья главных героев стоит немало испытаний. Неизвестно, сможет ли их любовь побороть проблемы и навязчивое внимание публики.

"Французский любовник": смотрите трейлер онлайн

"Тайная жизнь домашних животных 2"

Сиквел одноименного мультфильма 2016 года продолжает рассказывать о приключениях домашних животных. Собака Макс и его приятели живут обычной жизнью: ждут своих хозяев с работы и учебы и развлекаются, чем могут.

Но вдруг спокойные и размеренные будни Макса прерывает череда событий: его хозяйка выходит замуж и рожает ребенка. Собаку отправляют на отдых в деревню, где он столкнется с трудностями сельской жизни и заглянет в лицо страху.

"Тайная жизнь домашних животных 2": смотрите трейлер онлайн

Зато на первых местах в рейтинге самых популярных сериалов – те ленты, которые на прошлой неделе отставали.

