Что выбирают украинцы: 10 самых популярных фильмов и сериалов на Netflix

В обновленном рейтинге Netflix новейшие фильмы и сериалы, которые сейчас чаще всего выбирают украинские зрители. Среди фильмов, которые являются самыми популярными на сегодня: "Никакого давления", "Ирландское желание" и другие. А из сериалов больше всего смотрят "Проблему 3 тел".

В основном спросом пользуются новейшие ленты 2024 года, которые очень полюбились кинолюбителям. В материале Кино 24 смотрите полный список фильмов и сериалов, которые стоят вашего внимания.

Советуем Вы также сможете: 3 высокорейтинговые фильмы о женщинах в спорте

Самые популярные сериалы на Netflix

Сейчас украинцы чаще всего просматривают новый сериал 2024 года, который вышел в марте. Это лента "Проблема 3 тел", которая рассказывает историю пяти гениальных ученых. Их исследования происходят в разные десятилетия и на разных континентах, но приводят к ужасному выводу: существование человечества под угрозой.

"Проблема 3 тел": смотрите онлайн трейлер сериала

Среди тех, которые больше всего смотрят сейчас также:

"Джентльмены"

"Железная рука"

"Аватар: Последний защитник"

"Сигнал"

"Завет: История Моисея"

"Hot Wheels: Газуй!"

"Полулысый: Байстрюк самого дьявола"

"Плохие динозавры"

"Песочный человек"

Самые популярные фильмы на Netflix

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Рейтинг самых популярных фильмов на Netflix сегодня возглавляет лента комедия "Никакого давления". Это Эта польская мелодраматическая история рассказывает о жизни обычной, привлекательной женщины, по имени Оливия.

Она уже однажды пережила неприятный опыт, когда, вынуждена ложью, отправилась из своего дома, чтобы спасти одного из членов своей семьи. Однако теперь судьба снова ставит перед бедной девушкой вызов, заставляя ее выбирать этот тяжелый путь, ведь один ее знакомый также скрывает очень важную тайну.

"Никакого давления": смотрите онлайн трейлер фильма

В списке лучших фильмов также есть:

"Ирландское желание"

"Зверь"

"Плата за страх"

"Дева против беды"

"Ночной рейс"



Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix

"Уменьшение"

"Прекрасная игра"

"Искусство любви"

"Отель для собак"

Выбирайте ленту, которая заинтересовала вас больше всего и смотрите на стриминговой платформе Netflix.