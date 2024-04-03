В основному попит мають найновіші стрічки 2024 року, які дуже полюбились кінолюбам. У матеріалі Кіно 24 дивіться повний список фільмів та серіалів, які вартують вашої уваги.

Радимо Ви також зможете: 3 високорейтингові фільми про жінок у спорті

Найпопулярніші серіали на Netflix

Наразі українці найчастіше переглядають новий серіал 2024 року, який вийшов у березні. Це стрічка "Проблема 3 тіл", яка розповідає історію п'яти геніальних учених. Їхні дослідження відбуваються в різні десятиліття та на різних континентах, але призводять до жахливого висновку: існування людства під загрозою.

"Проблема 3 тіл": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серед тих, які найбільше дивляться зараз також:

"Джентльмени"

"Залізна рука"

"Аватар: Останній захисник"

"Сигнал"

"Завіт: Історія Мойсея"

"Hot Wheels: Газуй!"

"Напівлихий: Байстрюк самого диявола"

"Погані динозаври"

"Пісочний чоловік"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Найпопулярніші фільми на Netflix

Рейтинг найпопулярніших фільмів на Netflix сьогодні очолює стрічка комедія "Жодного тиску". Це Ця польська мелодраматична історія розповідає про життя звичайної, привабливої жінки, на ім'я Олівія.

Вона вже одного разу пережила неприємний досвід, коли, змушена брехнею, вирушила зі свого будинку, щоб врятувати одного з членів своєї родини. Проте тепер доля знову ставить перед бідною дівчиною виклик, примушуючи її вибирати цей тяжкий шлях, адже один її знайомий також приховує дуже важливу таємницю.

"Жодного тиску": дивіться онлайн трейлер фільму

У списку найкращих фільмів також є:

"Ірландське бажання"

"Звір"

"Плата за страх"

"Діва проти біди"

"Нічний рейс"



Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix

"Зменшення"

"Прекрасна гра"

"Мистецтво кохання"

"Готель для собак"

Обирайте стрічку, яка зацікавила вас найбільше та переглядайте на стримінговій платформі Netflix.