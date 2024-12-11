10 самых популярных фильмов и сериалов на Netflix, которые обожают смотреть украинцы

Если вы обожаете смотреть фильмы или сериалы именно на Netflix, то сейчас самое время выбрать новую ленту. Стриминговая платформа недавно обновила свои рейтинги, поэтому вы можете найти свежие хиты, которые стали популярными среди зрителей по всему миру.

Об этом сообщает 24 Канал. Это идеальный момент, чтобы окунуться в новые истории, исследовать различные жанры и найти нового фаворита для себя.

Смотрите также От мультфильмов до триллеров: 20 лучших фильмов этой зимы, которые захватят сердца украинцев

Самые популярные сериалы на Netflix

"Черные голуби"

По сюжету фильма, Хелен – загадочная женщина, которая ведет двойную жизнь. Она заводит страстный роман с мужчиной, который совершенно не подозревает о ее тайной личности и прошлом. Их взаимодействие начинается как увлекательная, но одновременно опасная связь, в котором Хелен пытается скрыть от своего нового партнера то, что на самом деле она не такая, какой кажется. Ее тайны, скрытые от всех, становятся ключевым элементом ее жизни.

"Черные голуби": смотрите онлайн трейлер сериала

Однако, когда женщине внезапно угрожает серьезная опасность, ее работодатель, зная правду о ее ситуации, заставляет Сэма – мужчину, с которым Хелен поддерживает романтические отношения, втянуться в ее проблемы. Он призывает его защитить ее, поскольку только он может помочь женщине выбраться из этой затруднительной ситуации.

В списке самых популярных лент также:

"Безумие"

"Императрица" 2 сезон

"Сенна"

"Успеть до 30" 2 сезон

"Императрица" 1 сезон

"Тайный осведомитель"

"Аркейн" 2 сезон

"Убивайте осознанно"

"Черчилль на войне"

Самые популярные фильмы на Netflix

"Наша маленькая тайна"

По сюжету фильма, бывшие влюбленные, которые давно обижены друг на друга, неожиданно обнаруживают, что их брат и сестра стали парой. Это открытие становится настоящим шоком для обоих, ведь теперь им придется провести Рождество вместе, под одной крышей, при этом скрывая свою романтическую историю, которая была наполнена эмоциями и болезненными моментами.

Все эти обстоятельства заставляют их попасть в неловкую ситуацию. С одной стороны, они вынуждены вести себя, будто ничего не произошло, и поддерживать нормальные отношения с новыми партнерами, с другой – между ними продолжает существовать незакрытое эмоциональное напряжение, ведь их прежняя любовь и обиды не исчезли бесследно.

"Наша маленькая тайна": смотрите онлайн трейлер фильма

Во время праздничных дней, когда все члены семьи собираются вместе для празднования Рождества, старое напряжение и непонимание между бывшими начинают всплывать на поверхность. Чтобы не испортить праздничную атмосферу и не раскрыть свой секрет, им приходится постоянно скрывать свои истинные чувства и взаимные отношения, что приводит к комичным и курьезным ситуациям.

Среди самых популярных фильмов на Netflix также:

"То Рождество"

"Гринч"

"SMS перед Рождеством"

"Рождественское свидание с Герцогом"

"Трансформеры: Время звероботов"

"Зачарованные"

"Рождественский вальс в Париже"

"Рождество на Виндмилл-Уэй"

"Вернуть домой Рождество"

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром онлайн уже сегодня.