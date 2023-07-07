Какие фильмы попали в список самых рейтинговых в период с 26 июня по 2 июля – рассказываем дальше.

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Самые популярные фильмы на Netflix

На прошлой неделе украинцы чаще всего смотрели фильм "Эвакуация 2" с Кписом Гемсвортом в главной роли. В продолжении ленты показывают историю наемного убийцы Тайлера Рэйка, который снова отправляется на смертельную миссию. Теперь он спасает семью безжалостного грузинского преступника. Особую атмосферу создает заснеженный регион Восточной Европы, где разворачиваются события.

"Эвакуация 2": смотрите трейлер фильма онлайн

Больше фильмов в рейтинге:

"Безупречная находка", 2023 год;

"Люксембург, Люксембург", 2023;

"Сквозь мое окно: Разделенные морем", 2023 год;

"Памфир", 2023 год;

"Пой 2", 2021 год;

"Эвакуация", 2020 год;

"Сквозь мое окно", 2022 год;

"Щенячий патруль", 2021 год;

"Жара", 2022 год.



Самые популярные фильмы на Netflix в Украине / Фото Netflix Top 10 – Global

Самые популярные сериалы на Netflix

В конце июня на Netflix вышел долгожданный 3-й сезон "Ведьмака". Он стал адаптацией романа "Время презрения", который является четвертой частью фэнтезийного цикла "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского.

"Ведьмак" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн

Больше сериалов в рейтинге:

"Черное зеркало", 6 сезон;

"Гламур", 1 сезон;

"Ведьмак", 1 сезон;

"Ведьмак", 2 сезон;

"Наша планета: II", 1 сезон;

"Черное зеркало", 5 сезон;

"Черное зеркало", 1 сезон;

"Арнольд", минисериал;

"Фубар", 1 сезон.



Самые популярные сериалы на Netflix в Украине / Фото Netflix Top 10 – Global