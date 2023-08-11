"Чего хотят мужчины" и "Ведьмак": 10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix на сегодня

Netflix опубликовал рейтинговые списки своих проектов. На лидерских позициях – комедия "Чего хотят мужчины" и 3 сезон "Ведьмака", ставший последним для Генри Кавилла.

Среди других популярных проектов – украинская лента "Нереальный КОПец" и сериал "Бешеные соседи". Также украинцы просматривают детективный проект "Люпен" с Омаром Си, третий сезон которого выйдет 5 октября 2023 года.

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Топ 5 фильмов Netflix среди украинцев

"Чего хотят мужчины", 2019 год – комедия режиссера Адама Шенкмана с номинанткой на Оскар Тараджи Генсон ("Скрытые фигуры") в главной роли. Лента рассказывает о спортивной агентке, которая использует свою новую способность слышать мнения противоположного пола, чтобы добиться успеха в компании, где всем руководят мужчины.

"Рай", 2023 год – увлекательный научно-фантастический триллер, в котором сыграли Костя Ульман ("Свидание вслепую") и Ирис Бербен ("Роза Рот"). О муже, который работает в манипулирующей временем биотехнологической компании и видит темную сторону своей работы, когда его жена вынуждена отдать 40 лет жизни как плату за долги.

"Счастье для начинающих", 2023 год – романтическая комедия с Элли Кемпер ("Несокрушимая Кимми Шмидт") и Люком Граймсом ("Эллоустоун") в главных ролях. Фильм рассказывает историю учительницы, которая после сложного развода снова должна поверить в любовь.

"Всемирная Война Z", 2013 год – остросюжетный фильм о зомби-апокалипсисе, основанный на романе Макса Брукса. Главную роль сыграл оскароносный Брэд Питт.

"Нереальный КОПец", 2020 год – украинская комедия со Станиславом Бокланом ("Поводырь", "Папик"), Дмитрием Ступкой ("Гола правда") и другими. Рассказывает о детях чиновников.

Самые популярные фильмы Netflix на сегодня (Украина) / Netflix

Топ 5 сериалов Netflix среди украинцев

"Ведьмак", 3 сезон – этот сезон стал адаптацией романа "Время презрения", который является четвертой частью фэнтезийного цикла "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского. В главную роль Геральта из Ривии вернулся Генри Кавилл.

"Когда замирает сердце", 2 сезон – вдохновляющая ЛГБТК+ драма о подростковой дружбе и любви на основе графического романа Элис Осман.

"Приключения Ам Нет" – один из любимых мультсериалов для детей, главным героем которого является милое зеленое существо Ам Ням, которое любит путешествовать во времени, собирает конфеты со всего мира, пытается обуздать проказника Кусь Нет и устраивает разнообразные дикие приключения.

"Люпен", 2 сезона – французский популярный сериал с Омаром Си в главной роли. Ассане Диоп начитался историй о Люпене и обратил внимание на многие детали, описанные в рассказах. Вдохновившись этим примером, главный герой готов пойти на ограбление рока. Его цель – Мона Лиза – тщательно охраняемая картина.

"Бешеные соседи", 2022 год – продолжение приключений героев украинской трилогии "Бешеная свадьба".

Самые популярные сериалы Netflix на сегодня (Украина) / Netflix