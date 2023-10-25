Эти рейтинговые списки охватывают период с 16 по 22 октября. Какие еще картины стали любимыми среди украинцев – узнайте дальше.

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Самые популярные фильмы на Netflix

Ранее украинцы чаще всего просматривали триллер "Чистая игра", однако на прошлой неделе предпочли боевик "Двойник" с Виллом Смитом, который вышел еще в 2019 году. Согласно сюжету, ушедший в отставку снайпер сталкивается с младшим и более сильным клоном самого себя, которого тайное правительственное агентство разработало, чтобы убить его.

"Двойник": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в Украине сейчас смотрят:

"Летние папы", 2023 год;

"Рептилии", 2023 год;

"Чистая игра", 2023 год;

"Знахарь", 2023 год;

"Секреты домашних животных", 2016 год;

"Бесконечность", 2021 год;

"Щенячий патруль в кино", 2021 год;

"Диктатор", 2012 год;

"Поездка в Америку", 1988 год.



Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix

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Самые популярные сериалы на Netflix

Две недели подряд в лидерах среди сериалов был 3 сезон "Люпена", однако теперь рейтинг возглавил новый сериал. "Падение дома Ашеров". В нем говорится о жестоких брате и сестре, которые строят семейную династию, чтобы обеспечить себе безбедное будущее. Но ее наследники начинают гибнуть один за другим при загадочных обстоятельствах.

"Падение дома Ашеров": смотрите онлайн трейлер сериала

Также в Украине сейчас смотрят:

"Люпен", 3 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Люпен", 2 сезон;

"Бекхэм", минисериал;

"Сексуальное образование", 4 сезон;

"Тела", минисериал;

"Я проснулась вампиркой", 1 сезон;

"Все и сейчас", 1 сезон;

"Милый ребенок", минисериал.



Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix