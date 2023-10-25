Ці рейтингові списки охоплюють період з 16 по 22 жовтня. Які ще стрічки стали улюбленими серед українців – дізнавайтеся далі.
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Найпопулярніші фільми на Netflix
Раніше українці найчастіше переглядали трилер "Чиста гра", однак минулого тижня надали перевагу бойовику "Двійник" з Віллом Смітом, який вийшов ще у 2019 році. Згідно з сюжетом, снайпер, який пішов у відставку, стикається з молодшим і сильнішим клоном самого себе, якого таємне урядове агентство розробило, щоб убити його.
"Двійник": дивіться онлайн трейлер фільму
Також в Україні зараз дивляться:
- "Літні татусі", 2023 рік;
- "Плазуни", 2023 рік;
- "Чиста гра", 2023 рік;
- "Знахар", 2023 рік;
- "Секрети домашніх тварин", 2016 рік;
- "Нескінченність", 2021 рік;
- "Щенячий патруль у кіно", 2021 рік;
- "Диктатор", 2012 рік;
- "Поїздка в Америку", 1988 рік.
Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix
Найпопулярніші серіали на Netflix
Два тижні поспіль у лідерах серед серіалів був 3 сезон "Люпену", однак тепер рейтинг очолив новий серіал "Падіння дому Ашерів". У ньому йдеться про жорстоких брата і сестру, які будують сімейну династію, щоб забезпечити собі безбідне майбутнє. Але її спадкоємці починають гинути один за одним за загадкових обставин.
"Падіння дому Ашерів": дивіться онлайн трейлер серіалу
Також в Україні зараз дивляться:
- "Люпен", 3 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Бекхем", мінісеріал;
- "Сексуальна освіта", 4 сезон;
- "Тіла", мінісеріал;
- "Я прокинулася вампіркою", 1 сезон;
- "Усе й зараз", 1 сезон;
- "Любе дитя", мінісеріал.
Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix