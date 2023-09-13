10 самых интересных фильмов и сериалов Netflix, которые выбирают украинцы

Netflix недавно представил свежий список самых популярных фильмов и сериалов, активно просматриваемых в Украине. Лидерами стали комедия "Выбери любовь" и первый сезон шоу ONE PIECE.

Также в рейтинге вы сможете найти украинский проект "Секс, Инста и ВНО" об одиннадцатиклассниках обычной винницкой школы и мультфильм 2018 года "Гринч". Выбирайте самое лучшее для себя и наслаждайтесь просмотром этих замечательных фильмов теплыми осенними вечерами!

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Самые популярные фильмы и сериалы Netflix в Украине

За период с 4 по 18 сентября в Украине больше всего просматривали киноадаптацию популярной манги ONE PIECE. По сюжету, молодой пират в соломенной шляпе Монки Ди Луффи вместе со своей разношерстной командой отправляется в эпическое путешествие на поиски сокровищ.

ONE PIECE: смотрите трейлер

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Больше проектов в рейтинге:

"Любое дитя", минисериал,

"Кто такая Эрин Картер?", минисериал,

"Разочарование", 1 и 5 части,

"Секс, Инста и ВНО", 1 сезон,

"Рагнарок", 1 и 2 сезона,

"Хищники", 1 сезон.

Самые популярные сериалы Netflix / Netflix

Самым популярным фильмом Netflix среди украинцев стала романтическая комедия "Выбери любовь". Фильм рассказывает о личной жизни Кэми. Девушка колеблется, кого ей выбрать – надежного парня или волшебного рокера.

"Выбери любовь": смотрите трейлер

Больше проектов в рейтинге:

"Джек Ричер: Не отступай", 2016 год,

"Джек Ричер", 2012 год,

"Миссия Стоун", 2023 год,

"Гринч", 2018 год,

"Тебя не приглашены на мою бат-мицву", 2023 год,

"Семейка Крудсов", 2013 год,

Double Jeopardy, 1999 год,

"Хакер", 2015 год,

"Король обезьян", 2023 год.

Самые популярные фильмы Netflix в Украине / Netflix