10 самых интересных фильмов и сериалов Netflix, которые выбирают украинцы
Источник:Netflix
Netflix недавно представил свежий список самых популярных фильмов и сериалов, активно просматриваемых в Украине. Лидерами стали комедия "Выбери любовь" и первый сезон шоу ONE PIECE.
Также в рейтинге вы сможете найти украинский проект "Секс, Инста и ВНО" об одиннадцатиклассниках обычной винницкой школы и мультфильм 2018 года "Гринч". Выбирайте самое лучшее для себя и наслаждайтесь просмотром этих замечательных фильмов теплыми осенними вечерами!
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Самые популярные фильмы и сериалы Netflix в Украине
За период с 4 по 18 сентября в Украине больше всего просматривали киноадаптацию популярной манги ONE PIECE. По сюжету, молодой пират в соломенной шляпе Монки Ди Луффи вместе со своей разношерстной командой отправляется в эпическое путешествие на поиски сокровищ.
ONE PIECE: смотрите трейлер
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Больше проектов в рейтинге:
- "Любое дитя", минисериал,
- "Кто такая Эрин Картер?", минисериал,
- "Разочарование", 1 и 5 части,
- "Секс, Инста и ВНО", 1 сезон,
- "Рагнарок", 1 и 2 сезона,
- "Хищники", 1 сезон.
Самым популярным фильмом Netflix среди украинцев стала романтическая комедия "Выбери любовь". Фильм рассказывает о личной жизни Кэми. Девушка колеблется, кого ей выбрать – надежного парня или волшебного рокера.
"Выбери любовь": смотрите трейлер
Больше проектов в рейтинге:
- "Джек Ричер: Не отступай", 2016 год,
- "Джек Ричер", 2012 год,
- "Миссия Стоун", 2023 год,
- "Гринч", 2018 год,
- "Тебя не приглашены на мою бат-мицву", 2023 год,
- "Семейка Крудсов", 2013 год,
- Double Jeopardy, 1999 год,
- "Хакер", 2015 год,
- "Король обезьян", 2023 год.