Також в рейтингу ви зможете знайти український проєкт "Секс, інста і ЗНО" про одинадцятикласників звичайної вінницької школи та мультфільм 2018 року "Ґрінч". Обирайте найкраще для себе і насолоджуйтеся переглядом цих чудових фільмів теплими осінніми вечорами!

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Найпопулярніші фільми та серіали Netflix в Україні

За період з 4 по 18 вересня в Україні найбільше переглядали кіноадаптацію популярної манґи ONE PIECE. За сюжетом, молодий пірат у солом'яному капелюсі Монкі Ді Луффі разом зі своєю різномасною командою вирушає в епічну подорож на пошуки скарбів.

ONE PIECE: дивіться трейлер

Більше проєктів у рейтингу:

  • "Любе дитя", мінісеріал,
  • "Хто така Ерін Картер?", мінісеріал,
  • "Розчарування", 1 і 5 частини,
  • "Секс, Інста і ЗНО", 1 сезон,
  • "Рагнарок", 1 і 2 сезони,
  • "Хижаки", 1 сезон.

Найпопулярніші серіали Netflix в Україні / Netflix

Найпопулярнішим фільмом Netflix серед українців стала романтична комедія "Вибери кохання". Фільм розповідає про особисте життя Кемі. Дівчина вагається, кого їй вибрати – надійного хлопця чи чарівного рокера.

"Вибери кохання": дивіться трейлер

Більше проєктів у рейтингу:

  • "Джек Річер: Не відступай", 2016 рік,
  • "Джек Річер", 2012 рік,
  • "Місія Стоун", 2023 рік,
  • "Ґрінч", 2018 рік,
  • "Тебе не запрошено на мою бат-міцву", 2023 рік,
  • "Сімейка Крудсів", 2013 рік,
  • Double Jeopardy, 1999 рік,
  • "Хакер", 2015 рік,
  • "Король мавп", 2023 рік.

Найпопулярніші фільми Netflix в Україні / Netflix