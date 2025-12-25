Самые популярные сериалы 2025 года, которые посмотрели миллионы людей по всему миру

Этот год чрезвычайно богат не только на новые фильмы, но и сериал. Чего только стоит продолжение "Игры в кальмара" или таинственной "Венздей". Но это еще далеко не весь список.

24 Канал подытожил самые популярные сериалы 2025 года и подготовил яркую подборку с описаниями сюжетов и трейлерами, чтобы каждый смог вспомнить любимую историю.

Самые популярные украинские сериалы 2025 года

"Ключи от правды"

Это детективный сериал с Антониной Хижняк в главной роли, который стал одним из самых рейтинговых. Следователь Валерия, которая пытается выяснить правду о смерти своего брата, берется за расследование дела самостоятельно. Зрители во время просмотра изрядно волновались за любимых героев, ведь до конца оставалось неизвестным, удастся ли открыть правду об убийстве.

"Ключи от правды": смотрите онлайн 1 серию сериала

"Обратное направление"

Это 16-серийный драматический украинский сериал. В центре сюжета история Романа и Дарьи, которые познакомились в очень неожиданный для себя момент. Всего лишь одна ночь превратила их жизнь в страшный сон. Им пришлось пожениться и жить в ненависти и нелюбви друг к другу. Однако иногда к большой и настоящей любви бывает всего лишь один шаг.

"Обратное направление": смотрите онлайн трейлер сериала

"Пограничники" (2 сезон)

В новом сезоне события разворачиваются в учебном заведении. Курсовой Иван Криницкий, роль которого исполняет действующий военнослужащий Владимир Ращук, больше не будет наставником ребят, а вместо него появится новый преподаватель. Это событие станет своеобразным "яблоком несогласия" вокруг которого будут развиваться многие события.

"Пограничники": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

"Парочка следователей"

Криминально-драматическая история, где молодую и неопытную Софию назначают работать следователем в настоящее отделение полиции. София – добрая, энергичная и оптимистичная девушка, которая быстро находит общий язык с новыми коллегами. Знакомство с судмедэкспертом Пашей происходит при крайне неприятных обстоятельствах, и между ними сразу возникает стена непонимания. Но они вынуждены работать вместе несмотря на все неприязни.

Но в центре сюжеты не только отношения между юной следователем и судмедэкспертом. Там скрывается нечто большее.

"Парочка следователей": смотрите онлайн 1 серию сериала

"Любовь и пламя"

Это 16-серийный остросюжетный сериал, который рассказывает о спасателях и их работе. Это люди, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради других. Однако даже в условиях постоянных испытаний они находят время на чувства и любовь, которая способна изменить все.

"Любовь и пламя": смотрите онлайн трейлер сериала

"Женский доктор" (3 сезон)

Этот сезон собрал высокие рейтинги, однако разочаровал зрителей. Всего вышло 12 серий, что в два раза меньше предыдущих. По мнению публики, это количество несколько неполноценно. История закончилась тем, что Андрей Балюк и Ласточка становятся родителями мальчика, Михаил Гончар счастлив в отношениях с Оксаной, а Олег Мельник наконец получает по заслугам.

И стоит добавить, что главный актер Андрей Исаенко заявил, что четвертый сезон сериала "Женский доктор. Новая жизнь" не планируется.

"Женский доктор. Новая жизнь": смотрите онлайн 1 серию сериала

"Кофе с кардамоном. Сила земли" (2 сезон)

Второй сезон выходит за пределы классической драмы. Это будет история не только о любви, но и о чести, долг и выбор, который определяет будущее Анны (главной героини). Она предстанет перед выбором в личной жизни, а также вынуждена заботиться о поместье и детях.

"Кофе с кардамоном. Сила земли" смотрите онлайн трейлер 2 сезона

Самые популярные зарубежные сериалы 2025 года

"Венздей" (2 сезон)

Рейтинг IMDb: 8,0

Первая часть второго сезона вышла в свет 6 августа 2025 года и изрядно заинтриговала зрителей. Вторая часть второго сезона вышла 3 сентября 2025 года.

По сюжету второго сезона Венздей возвращается в школу Невермор. Теперь у нее еще больше проблем: ее младший брат Пагсли приезжает в школу и сталкивается с трудностями из-за своих новых способностей. Родители Венздей все чаще появляются на кампусе, что приводит к конфликтам с дочерью.

"Венздей": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

"Юношество"

Рейтинг IMDb: 8,1

Сюжет сериала вращается вокруг ареста 13-летнего Джейми Миллера по подозрению в убийстве. Парень отрицает свою вину, утверждая, что не был на месте преступления и не совершал убийство, несмотря на все доказательства. С каждым днем, когда расследование набирает обороты, отец Джейми испытывает все больше ужаса и беспомощности, не зная, как помочь сыну.

В финале сезона зрителям не раскрыли ответы на вопросы: что произошло на самом деле, и кто на самом деле виноват в этой трагедии? Поэтому стоит ожидать продолжения истории.

"Юношество": смотрите онлайн трейлер сериала